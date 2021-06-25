Вода в Гидропарке чистая и уже соответствует нормам – лабораторный центр

По состоянию на 25 июня в Житомире на детском и взрослом пляже в городском Гидропарке, по результатам исследований областного лабораторного центра, вода соответствует гигиеническим нормам.
Об этом в комментарии "Суспільне Житомир
" рассказал представитель областного лабораторного центра Святослав Ковтун.
Как сообщалось, по результатам исследований, которые проводили на прошлой неделе, вода в городском Гидропарке соответствует нормам по микробиологическим и физико-химическим показателям, однако в лаборатории зафиксировали превышение индекса кишечной палочки
.
"На прошлой неделе мы видели, что там было загрязнение по индексу кишечной палочки. Этот показатель составил 9500, при норме до 5000, - говорит Святослав Ковтун. - Можно сказать, что в настоящее время результаты такие - купаться там можно".
24 июня работники областного лабораторного центра в очередной раз проверяли качество воды в Гидропарке. Представительница лабцентра отобрала из реки более 10 литров воды для бактериологических и санитарно-химических исследований.
"Для отбора проб мы используем устройство батометр. Мы погружаем его на глубину 25 сантиметров и более. Далее разливаем воду в стерильные бутылки. Эти исследования выявляют наличие кишечной палочки и таких энтеробактерий, как сальмонеллез и дизентерия. Также наша химическая лаборатория исследует достаточно ли кислорода в воде, чтобы дышать живым организмам", - сказала Елена Шатковский.
Фото: Суспільне
Отобранные образцы после регистрации заносят в лабораторию. Результаты исследований становятся известными через пять дней.
Напомним, в Житомире впервые состоится Чемпионат Украины
по плаванию на открытой воде.