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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Июнь » 25 » 08:54:53

Вода в Гидропарке чистая и уже соответствует нормам – лабораторный центр

Сегодня, 08:54:53 1164 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Вода в Гидропарке чистая и уже соответствует нормам – лабораторный центр

 По состоянию на 25 июня в Житомире на детском и взрослом пляже в городском Гидропарке, по результатам исследований областного лабораторного центра, вода соответствует гигиеническим нормам.

Об этом в комментарии "Суспільне Житомир" рассказал представитель областного лабораторного центра Святослав Ковтун.

Как сообщалось, по результатам исследований, которые проводили на прошлой неделе, вода в городском Гидропарке соответствует нормам по микробиологическим и физико-химическим показателям, однако в лаборатории зафиксировали превышение индекса кишечной палочки.
 

"На прошлой неделе мы видели, что там было загрязнение по индексу кишечной палочки. Этот показатель составил 9500, при норме до 5000, - говорит Святослав Ковтун. - Можно сказать, что в настоящее время результаты такие - купаться там можно".




24 июня работники областного лабораторного центра в очередной раз проверяли качество воды в Гидропарке. Представительница лабцентра отобрала из реки более 10 литров воды для бактериологических и санитарно-химических исследований.
 

"Для отбора проб мы используем устройство батометр. Мы погружаем его на глубину 25 сантиметров и более. Далее разливаем воду в стерильные бутылки. Эти исследования выявляют наличие кишечной палочки и таких энтеробактерий, как сальмонеллез и дизентерия. Также наша химическая лаборатория исследует достаточно ли кислорода в воде, чтобы дышать живым организмам", - сказала Елена Шатковский.


Фото: Суспільне

Отобранные образцы после регистрации заносят в лабораторию. Результаты исследований становятся известными через пять дней.

Напомним, в Житомире впервые состоится Чемпионат Украины по плаванию на открытой воде.
Тэги: Житомир, вода, Тетерев, Гидропарк
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Комментариев: 1
Ивасик
1 Телесик (Ивасик)   • 11:37:14, Сегодня [Материал]

Т.е. нам сообщают результаты за 5 дней назад. Что там творится сейчас - будут проверять отдыхающие на свой страх и риск, благо, врачи по профилю с удовольствием примут пациентов на прием)
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