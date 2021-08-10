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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Август » 10 » 08:54:23

Побил окна в доме и уехал: полиция открыла уголовное дело на агрессивного житомирянина

Сегодня, 08:54:23 888 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Побил окна в доме и уехал: полиция открыла уголовное дело на агрессивного житомирянина

 Полицейские возбудили уголовное дело на житомирянина, который лопатой разбил окна многоэтажки на Маликова. Об этом "Журналу Житомира" сообщили в ГУ Нацполиции Житомирской области.
 

"9 августа утром в полицию поступило сообщение о хулиганских действиях в микрорайоне Маликова, что в областном центре. На месте происшествия правоохранители выяснили, что один из жителей умышленно разбил соседям окна из-за конфликта относительно парковки его авто. По данному факту возбуждено уголовное производство", - говорится в сообщении.


Личность мужчины установлена, он является жителем этого же микрорайона города. Продолжаются следственные действия.

Его действия полицейские квалифицировали, как хулиганство по ст. 296 Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает ответственность от штрафа или полугодового ареста и до 5-летнего ограничения свободы.
Тэги: Маликова, окна, Житомир, полиция
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