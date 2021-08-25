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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Август » 25 » 11:45:24

Праздничные дни в Житомире прошли без грубых нарушений правопорядка – полиция

Сегодня, 11:45:24 288 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Праздничные дни в Житомире прошли без грубых нарушений правопорядка – полиция

 В течение 23-24 августа в Житомире и области состоялось более 50 массовых мероприятий, посвященных Дням Государственного Флага и Независимости Украины. Участие в них приняли более 11 000 жителей и гостей области.

Празднования прошли спокойно, без грубых нарушений общественного порядка, информирует Главное управление Национальной полиции в Житомирской области.
 

"Торжественные и тематические развлекательные мероприятия прошли в 19 населенных пунктах области. Всего для безопасности, спокойствия и хорошего настроения жителей области в эти дни правопорядок в местах проведения массовых мероприятий патрулировали около 400 полицейских", - сообщает ГУНП.


В Главном управлении Нацполиции в Житомирской области функционировал Ситуационный центр, работники которого мониторили общую ситуацию.

"Сообщения о грубых нарушениях общественного порядка или совершении уголовных деяний во время проведения массовых мероприятий не поступали", - отмечают правоохранители.
Тэги: Житомир, полиция, День независимости
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