На трассе Житомир - Черновцы завершают ремонт 13-километрового участка. ВИДЕО

В Житомирской области продолжаются работы по капремонту дороги Житомир - Черновцы. На данный момент завершается ремонт 13-километрового участка. Об этом "Журналу Житомира
" сообщает Служба автомобильных дорог в Житомирской области.
"На двух участках капремонта, общей протяженностью 13 километров, продолжаются работы по устройству финишного слоя асфальтобетонной смеси. Речь идет об автомобильной дороге Н-03 Житомир - Черновцы на км 62+200 - 68+700, км 69+099 - 75+599, что вблизи сел Красноселка, Великий Браталов, Михайловка, Кутище", - информирует САД.
На объекте работает около 30 сотрудников и 12-15 единиц техники.
"К концу следующего года соединим качественной дорогой Житомирскую и Хмельницкую области"
, - отмечают дорожники.
Напомним, на время ремонтных работ движение на участке трассы Чуднов - Любар полностью перекрыто.