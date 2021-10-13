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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Октябрь » 13 » 16:58:20

На трассе Житомир - Черновцы завершают ремонт 13-километрового участка. ВИДЕО

Сегодня, 16:58:20 349 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На трассе Житомир - Черновцы завершают ремонт 13-километрового участка. ВИДЕО

 В Житомирской области продолжаются работы по капремонту дороги Житомир - Черновцы. На данный момент завершается ремонт 13-километрового участка. Об этом "Журналу Житомира" сообщает Служба автомобильных дорог в Житомирской области.
 

"На двух участках капремонта, общей протяженностью 13 километров, продолжаются работы по устройству финишного слоя асфальтобетонной смеси. Речь идет об автомобильной дороге Н-03 Житомир - Черновцы на км 62+200 - 68+700, км 69+099 - 75+599, что вблизи сел Красноселка, Великий Браталов, Михайловка, Кутище", - информирует САД.




На объекте работает около 30 сотрудников и 12-15 единиц техники.

"К концу следующего года соединим качественной дорогой Житомирскую и Хмельницкую области", - отмечают дорожники.

Напомним, на время ремонтных работ движение на участке трассы Чуднов - Любар полностью перекрыто.

Тэги: Житомирская область, ремонт дорог
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