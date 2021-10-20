Lifecell улучшит покрытие 4G в 450 населенных пунктах Житомирской области

Один из крупных мобильных операторов страны - компания Lifecell - планирует инвестировать в область более 200 млн грн на развитие скоростной мобильной связи.
Такие договоренности зафиксировали вчера
, 19 октября, во время подписания трехстороннего меморандума с представителями компании председатель Житомирского областного совета и председатель Житомирской ОГА.
«Оператор планирует инвестировать в развитие скоростной мобильной связи более 200 млн грн, из них - более 100 млн грн уже в этом году. За эти средства планируется построить более 150 новых объектов связи/сотовых базовых станций, модернизировать около 50 ранее построенных. А это значит качественная связь и интернет для жителей области», - отметил председатель облсовета Владимир Федоренко.
Согласно меморандуму о сотрудничестве, оператор в течение ближайшего года планирует построить и улучшить покрытие в более чем 450 населенных пунктах Житомирской области, где проживает около 250 тыс. человек.
По словам главного исполнительного директора Lifecell Исмет Языджи, в 2021 году компания уже значительно расширила покрытие скоростной мобильной связи на Житомирщине.
Связь 4G появился в 116 новых населенных пунктах и соответственно более 44 тыс. жителей области получили возможность пользоваться скоростным интернетом.