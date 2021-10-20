Vencedor

Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Среда, 20 Октября 2021    20:07:25
|
Главная » Новости » Житомир » Технологии » 2021 » Октябрь » 20 » 11:50:29

Lifecell улучшит покрытие 4G в 450 населенных пунктах Житомирской области

Сегодня, 11:50:29 442 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Lifecell улучшит покрытие 4G в 450 населенных пунктах Житомирской области

 Один из крупных мобильных операторов страны - компания Lifecell - планирует инвестировать в область более 200 млн грн на развитие скоростной мобильной связи.

Такие договоренности зафиксировали вчера, 19 октября, во время подписания трехстороннего меморандума с представителями компании председатель Житомирского областного совета и председатель Житомирской ОГА.
 

«Оператор планирует инвестировать в развитие скоростной мобильной связи более 200 млн грн, из них - более 100 млн грн уже в этом году. За эти средства планируется построить более 150 новых объектов связи/сотовых базовых станций, модернизировать около 50 ранее построенных. А это значит качественная связь и интернет для жителей области», - отметил председатель облсовета Владимир Федоренко.




Согласно меморандуму о сотрудничестве, оператор в течение ближайшего года планирует построить и улучшить покрытие в более чем 450 населенных пунктах Житомирской области, где проживает около 250 тыс. человек.

По словам главного исполнительного директора Lifecell Исмет Языджи, в 2021 году компания уже значительно расширила покрытие скоростной мобильной связи на Житомирщине.

Связь 4G появился в 116 новых населенных пунктах и ​​соответственно более 44 тыс. жителей области получили возможность пользоваться скоростным интернетом.
Тэги: интернет, lifecell, 4G, мобильная связь
Новости партнеров
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus