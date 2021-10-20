Lifecell улучшит покрытие 4G в 450 населенных пунктах Житомирской области

«Оператор планирует инвестировать в развитие скоростной мобильной связи более 200 млн грн, из них - более 100 млн грн уже в этом году. За эти средства планируется построить более 150 новых объектов связи/сотовых базовых станций, модернизировать около 50 ранее построенных. А это значит качественная связь и интернет для жителей области», - отметил председатель облсовета Владимир Федоренко.