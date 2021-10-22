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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Октябрь » 22 » 09:07:18

Более 17 млн грн потратили на ремонт разбитой дороги между селами на севере области. ФОТО

Сегодня, 09:07:49 400 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Более 17 млн грн потратили на ремонт разбитой дороги между селами на севере области. ФОТО

 В Коростенском районе Житомирской области подрядчик завершает капремонт участка дороги между селами Жеревцы и Миролюбов.
 

"Эта дорога была просто в ужасном состоянии, а уже последние месяцы, пока не начали делать ремонт, жителям близлежащих сел было вообще страшно вспоминать, потому что добраться из села на работу в центр громады стало почти невыполнимой задачей", - рассказал председатель ОГА Виталий Бунечко.


Сейчас здесь устелили все необходимые слои асфальтобетонного дорожного покрытия и нанесли дорожную разметку.

В ходе ремонта дороги еще будет установлено барьерное ограждение и проведут мероприятия по безопасности дорожного движения с установкой дорожных знаков.

Работы проводит ООО "БУДСТАНДАРТ ЛТД". Стоимость ремонта - 17,4 млн грн.





Фото Віталій Бунечко / Facebook
Тэги: Житомирская область, ремонт дорог
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