Более 17 млн грн потратили на ремонт разбитой дороги между селами на севере области. ФОТО

"Эта дорога была просто в ужасном состоянии, а уже последние месяцы, пока не начали делать ремонт, жителям близлежащих сел было вообще страшно вспоминать, потому что добраться из села на работу в центр громады стало почти невыполнимой задачей", - рассказал председатель ОГА Виталий Бунечко.