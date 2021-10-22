Более 17 млн грн потратили на ремонт разбитой дороги между селами на севере области. ФОТО

В Коростенском районе Житомирской области подрядчик завершает капремонт участка дороги между селами Жеревцы и Миролюбов.
"Эта дорога была просто в ужасном состоянии, а уже последние месяцы, пока не начали делать ремонт, жителям близлежащих сел было вообще страшно вспоминать, потому что добраться из села на работу в центр громады стало почти невыполнимой задачей", - рассказал председатель ОГА Виталий Бунечко.
Сейчас здесь устелили все необходимые слои асфальтобетонного дорожного покрытия и нанесли дорожную разметку.
В ходе ремонта дороги еще будет установлено барьерное ограждение и проведут мероприятия по безопасности дорожного движения с установкой дорожных знаков.
Работы проводит ООО "БУДСТАНДАРТ ЛТД". Стоимость ремонта - 17,4 млн грн.
Фото Віталій Бунечко / Facebook