В Житомире частично перекроют улицу и изменят маршруты троллейбусов

10 ноября в Житомире из-за проведения аварийных работ частично перекроют движение по улице Фещенко-Чопивского. Об этом предупреждает Житомирский городской совет
.
«В связи с выполнением КП «Житомирводоканал» аварийных работ с 09:00 10 ноября состоятся частичное перекрытие дорожного движения по ул. Фещенко-Чопивского»
, - говорится в сообщении.
На период перекрытия изменят схемы движения троллейбусов.
Маршрут №15 временно не будет функционировать, а троллейбусный маршрут №15-А будет курсировать до областной больницы и обратно.
Иллюстративное фото / transportnikzt