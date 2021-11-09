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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Ноябрь » 9 » 16:11:35

В Житомире частично перекроют улицу и изменят маршруты троллейбусов

Сегодня, 16:11:35 657 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире частично перекроют улицу и изменят маршруты троллейбусов

 10 ноября в Житомире из-за проведения аварийных работ частично перекроют движение по улице Фещенко-Чопивского. Об этом предупреждает Житомирский городской совет.

«В связи с выполнением КП «Житомирводоканал» аварийных работ с 09:00 10 ноября состоятся частичное перекрытие дорожного движения по ул. Фещенко-Чопивского», - говорится в сообщении.

На период перекрытия изменят схемы движения троллейбусов.

Маршрут №15 временно не будет функционировать, а троллейбусный маршрут №15-А будет курсировать до областной больницы и обратно.

Иллюстративное фото / transportnikzt
Тэги: водоканал, Житомир, Ремонт, троллейбусы
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