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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Декабрь » 6 » 16:10:16

За порядком в сквере на Театральной будут следить камеры. ФОТО

Вчера, 16:10:16 1921 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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За порядком в сквере на Театральной будут следить камеры. ФОТО

 Городская система видеонаблюдения пополнилась новыми камерами. Их установили в сквере на перекрестке улиц Театральная и Большая Бердичевская.

6 декабря специалисты Городского информационного центра завершили установку и настройку оборудования.

"Работниками КП "Городской информационный центр" Житомирского городского совета завершены работы по установке, настройке и подключению к городской системе "Безопасный город" камер видеонаблюдения на объекте реконструкции сквера по ул. Театральной", - информирует коммунальное предприятие.

Камеры будут следить за общественным порядком непосредственно в сквере и дорожной обстановкой на перекрестке улиц.













Фото: ГИЦ
Тэги: камеры видеонаблюдения, Житомир, сквер
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