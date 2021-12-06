За порядком в сквере на Театральной будут следить камеры. ФОТО

Городская система видеонаблюдения пополнилась новыми камерами. Их установили в сквере на перекрестке улиц Театральная и Большая Бердичевская.
6 декабря специалисты Городского информационного центра завершили установку и настройку оборудования.
"Работниками КП "Городской информационный центр" Житомирского городского совета завершены работы по установке, настройке и подключению к городской системе "Безопасный город" камер видеонаблюдения на объекте реконструкции сквера по ул. Театральной"
, - информирует
коммунальное предприятие.
Камеры будут следить за общественным порядком непосредственно в сквере и дорожной обстановкой на перекрестке улиц.
Фото: ГИЦ