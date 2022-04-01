Как военному РФ можно получить денежное вознаграждение от Украины. ЗАКОН

Рада приняла закон о материальном вознаграждении за передачу ВСУ пригодной для использования боевой техники российских захватчиков. Вознаграждение предполагается как для военных российской федерации, так и для граждан Украины в следующих размерах:
- боевой самолет (истребительная и штурмовая авиация) – 1 000 000$;
- боевой вертолет – 500 000$;
- реактивная система залпового огня – 25 000 – 35 000$;
- танк, наземная артиллерия (самоходная) – 100 000$;
- боевая машина пехоты (десанта), бронетранспортер, бронированная разведывательно-дозорная машина – 50 000$;
- военный автомобиль (грузовой, специализированный), военный тягач, военная инженерная машина: разведки, разминирования, минного заграждения, мостоукладывания, разграждения, для прокладки путей, для осуществления землеройных работ, для преодоления водных препятствий – 10 000$;
- корабль 1 или 2 ранга – 1 000 000$;
- корабль 3 или 4 ранга – 500 000$;
- судно военного (вспомогательного) обеспечения – 200 000$;
- судно малогабаритного боевого (разведывательного) назначения – 50 000$.
Отмечается, что в случае передачи боевой техники российскими военнослужащими им обеспечивается право (по их требованию) на сохранение в тайне факта передачи ими пригодного для применения боевой техники государства - агрессора, получение новых документов с новыми установочными данными, безопасность их пребывания на территории Украины, создание условий для выезда в третью безопасную страну.
В истории этой войны уже есть случаи передачи оккупантами российской техники ВСУ. Закон №7229, за который сегодня проголосовала ВР, предусматривает, что у российских военных будет больше стимулов подрывать потенциал собственной армии и продемонстрировать собственное отношение к этой позорной войне: кроме выплат, им будут гарантировать сохранение тайны факта передачи, безопасное пребывание на территории Украины, также им будут способствовать в получении новейших документов и выезде в третью страну.
Закон также поддержит наши «тракторные войска» и непосредственно военнослужащих – выплаты смогут получить военные ВСУ и обычные граждане Украины, которые захватят боеспособную технику. Враг все еще имеет много военных машин, гораздо больше, чем мы. Должны пополнять «парк» нашей техники всеми доступными способами.