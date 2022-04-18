Трасса Киев-Житомир сегодня открыта для проезда. ФОТО

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В селе Стоянка Киево-Святошинского района был открыт временный мост, что позволило разблокировать движение транспорта между Киевом и Житомиром. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в Телеграме, передает Укринформ.

«Временный мост в Стоянке открыт. Разблокировано движение между Киевом и Житомиром. Работаем 24/7, чтобы все смогли как можно быстрее вернуться домой», – отметил Тимошенко.

В то же время министр инфраструктуры Александр Кубраков в Фейсбуке проинформировал, что утром вблизи Стоянки автомобили двинулись по новой временной переправе через реку Ирпень, работает она и в направлении Житомира и Киева.

"Это одно из тех направлений, где критически важно было быстро восстановить транспортную связь, ведь еще в первые дни российского вторжения мост взорвали, и сообщение со столицей было разорвано", - пояснил он.

Житомирская трасса в приоритете

По словам министра, практически с первых дней после освобождения Киевщины Укравтодор начал работать на критически важных объектах. Кубраков подчеркнул, что приоритетной в регионе стала Житомирская трасса, где не только разрушена инфраструктура, но сама трасса была полем битвы, поэтому оперативно начали расчищать трассу и параллельно строить временную объездную дорогу.

«В кооперации с военными за 13 дней построили временную белощебеневую дорогу с переправой через реку Ирпень и установили дорожные знаки. Дорогой могут пользоваться преимущественно легковые и малогрузовые автомобили. Поэтому тяжеловесный транспорт пока будет пользоваться уже имеющимися обходными путями», - подчеркнул Кубраков.

Он добавил, что это временное решение, и параллельно ведутся работы по демонтажу разрушенного моста, а через несколько месяцев планируется построить и открыть один проезд по новому мосту на трассе М-06.

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