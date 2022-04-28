Что такое Ленд-Лиз? Как США может помочь Украине выиграть войну

Что такое ленд-лиз?

Сам термин lend-lease в переводе с английского означает "давать взаймы"/ "сдавать в аренду". Во время Второй мировой войны – 11 марта 1941 года – Франклин Рузвельт, то есть 32-ой президент США, впервые подписал закон о ленд-лизе. Последний представлял из себя программу, в рамках которой США начали передавать своим союзникам из антигитлеровской коалиции (40 странам) продовольствие, нефть и разное оружие для борьбы с нацистской Германией.

Сегодня, 28 апреля, важный день. Палата представителей США проголосовала за Закон о Ленд-Лизе для защиты демократии в Украине. Полное название документа – акт S. 3522 – Закон о ленд-лизе в защиту демократии в Украине (The Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022). Чтобы документ стал законом и вступил в силу, его должен подписать президент США Джо Байден.Мы решили разобраться, как подписание этого документа поможет Украине отбиться от российского вторжения и выиграть войну.

По условиям ленд-лиза, заплатить американцам за поставки странам можно было уже после победы. Отметим, что на тот момент оплате подлежала только техника, которая осталась пригодной к использованию после боевых действий. При этом часть долгов боровшимся с Гитлером странам в Соединенных Штатах Америки по итогу разрешили не возвращать. Нужно сказать, что больше всего поставок (на сумму более 30 миллиардов долларов) и далеко не просто так тогда было сделано в Великобританию.



Почему для помощи Украине планируют подписать закон о ленд-лизе?

Юрист и старший научный сотрудник Атлантического совета (Atlantic Council) Алан Райли в марте текущего года в статье для Центра анализа европейской политики (CEPA) отметил, что полномасштабная война в Украине и Вторая мировая война – это хоть и разные, но очень похожие ситуации. Ведь на данный момент линию обороны "против марша глобального авторитаризма" держит Украина, а в далеком 1941 году "командным пунктом Запада" в борьбе против нацизма была Великобритания, передает ICTV.

США признали, что если Великобритания упадет, Гитлер не остановится, а безопасность самих США окажется под угрозой. То, что было правдой тогда, есть и сегодня. Если украинская демократия погибнет в ближайшие несколько месяцев, Путин осмелеет. Его режим будет усиливаться, а следующими в его списке могут быть Польша и страны Балтии…Если Украина рухнет, безопасность США будет подорвана как в Азии, так и в Европе, – объяснил Алан Райли, который в итоге призвал Вашингтон (точнее говоря Конгресс США) утвердить аналогичную программу ленд-лиза для Украины.



Нужно сказать, что принятие закона о ленд-лизе во время Второй мировой войны стало переломным моментом. Из-за него процесс поставки оружие перестал затягиваться по времени трудоемкими процедурами. Считается, что победить Гитлера удалось во многом благодаря ленд-лизу.

Почему голосование в США является важным событием?

Начнем с того, что американский законодательный орган (один из трех высших федеральных органов государственной власти) – Конгресс США – состоит из двух законодательных органов, а именного Сената США и Палаты представителей США. Чиновники данных "веток" власти заседают в разных крыльях здания под названием Капитолий, которое расположено в Вашингтоне, и там голосуют за принятие законов. Когда и в Сенате США, и в Палате представителей США большинство человек проголосовали за один и тот же законопроект, то документ передают на подписание президенту США.

Напомним, что еще в начале этого месяца – 6 апреля – Сенат США единогласно принял законопроект о возобновлении программы ленд-лиза, передает Politico. Сенаторы пошли на такой шаг по двум причинам. Во-первых, в США и Европе считают, что вторжение войск РФ в Украину является угрозой для существования всей западной цивилизации в ее нынешнем виде. Во-вторых, сенаторы увидели, что украинские военные могут самостоятельно (без иностранных военных) и результативно отбиваться от российских оккупантов при условии наличия у них необходимого оружия. Соответственно, украинцы смогут отстоять свою независимость и заодно западный мир, если им помочь.

Что касается Палаты представителей США, то там голосование по законопроекту о ленд-лизе для Украины ожидалось еще вчера, однако его перенесли. Как сообщил республиканский лидер из Палаты представителей США Кевин Маккарти, данное голосование состоится сегодня – 28 апреля – между 20:15 и 23:00 (по киевскому времени), пишет Европейская правда. Если в Палате представителей США законопроект о ленд-лизе примут, то его уже передадут на подпись Джо Байдену.

Как закон США о ленд-лизе может помочь Украине выиграть войну?

После подписания Закон о ленд-лизе для защиты демократии в Украине (Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act) вступит в силу и украинцы будут получать более значительную помощь от США для борьбы с российскими оккупантами, что ускорит победу.



Как объяснил политический консультант и руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, уже принятый Закон о ленд-лизе для защиты демократии в Украине отразится на ситуации с войной так:

на помощь Украине будут выделять больше денег

Украина станет одним из приоритетов в оборонной и других сферах безопасности для США;

Лен-лиз позволит в разы ускорить процесс получения военной помощи от США.



- Как известно, снабжение оружием имеет свой порядок, определенные процедуры, согласование, экспортный контроль и так далее. Этот проект закона направлен на то, чтобы в разы сократить промежуток времени между принятием решения, когда выделяются средства на финансирование вооружения, согласованием решения о передаче оружия и его фактическим транспортировкой и передачей. Условно говоря, если на какое-то согласование раньше нужно было три-четыре дня, то сейчас на него потребуется день, или же оно будет приниматься еще быстрее, – сказал Александр Мусиенко и отметил, что Конгресс США не должен затягивать с окончательным принятием законопроекта, так как это приоритетный проект.

Александр Мусиенко считает, что принятие закона о ленд-лизе может позволить пересечь условную линию, которая сейчас есть на Западе касательно предоставления оружия (там различают понятия "оружие оборонительного летального назначения" и "оружие наступательного штурмового назначения", последнее из которых не дается Украине). Так, позже Украина, скорее всего, сможет получать почти все оружие, на которое подаст запрос.

В свою очередь военный эксперт Олег Жданов даже не сомневается в том, что вскоре после принятия закона о ленд-лизе американцы начнут выдавать так называемое "наступательное оружие" Украине для войны с РФ.

- Если будет действовать программа ленд-лиза, она не будет ограничиваться странами-членами НАТО. Она будет распространяться на все страны мира, где есть советские образцы вооружения (ред. – о которых просила Украина). И, может быть, я немного преувеличиваю, но если США договорятся с Индией, то мы можем получить танки Т-90, которые Индия покупала у РФ. Но сегодня можно, например, вести переговоры с Кипром, который получал танки Т-80 и БМП-3. Это самые современные эталоны русского вооружения. И они могут быть поставлены нам через ленд-лиз, – сказал Олег Жданов.

Также, по мнению военного эксперта, ленд-лиз поможет привлечь другие страны мира начать помогать Украине получать нужное ей оружие.

Что такое ленд-лиз?

Это гарантии Соединенных Штатов странам, которые будут поставлять нам оружие, гарантии оплаты или возмещения этих поставок. Они дают гарантии – страны дают нам оружие. А с США мы, вероятно, потом будем, после войны, решать вопрос, как мы рассчитаемся с ними, – подчеркнул Олег Жданов и добавил, что после подписания закона Министерство финансов США и Пентагон будут решать, у какой страны и что они будут покупать для Украины, что может занять еще несколько недель.

Напомним, что, несмотря на многочисленные просьбы украинских властей, организация НАТО не закрыла небо над Украиной. От российских ракет украинские земли и народ сейчас защищает ПВО.

Что получит Украина?

Что Украина может получить в результате ленд-лиза и готовящейся помощи в $20 млрд:

танки третьего поколения M1A2 Abrams

боевые машины пехоты США M2A3 Bradley

самоходные артиллерийские установки M109A6 Paladin

реактивные системы залпового огня на колёсном шасси HIMARS

универсальная пусковая установка / РСЗО M270 MLRS

передвижной норвежский ЗРК NASAMS 2

ЗРК Patriot

многофункциональные лёгкие истребители 4-го поколения F-16 C/D



Американские аналитики считают, что возрождение ленд-лиза имеет огромное историческое значение, поскольку в 1941 году подобная инициатива стала решающим фактором, позволившим союзникам одержать победу над нацистами во Второй Мировой войне.

Чем заплатит Украина за Ленд-лиз?