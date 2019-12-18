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Депутаты утвердили областной бюджет на 2020 год

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Депутаты утвердили областной бюджет на 2020 год

 Депутаты областного совета 18 декабря поддержали главный финансовый документ области - областной бюджет на 2020 год. Как сообщили «Журналу Житомира» в облсовете, за это решение во время 29-й сессии областного совета проголосовали 60 народных избранников.

Доходы областного бюджета в 2020 году составят около 3,5 млрд грн. Из них почти 1,4 млрд грн - это собственные поступления и больше 2,1 млрд грн - трансферты из государственного бюджета, а расходы составят 3 млрд 495 млн 398 тыс. 800 грн.

Из государственного бюджета предусмотрено 2 вида дотации, из которых базовая в сумме 67,7 млн грн и дополнительная дотация на осуществление расходов на содержание учреждений образования и здравоохранения - 301,8 млн грн.

На отрасль образования предусмотрено 809,1 млн грн, на сферу здравоохранения будет направлено 367,8 млн грн, на социальную сферу - 219,5 млн грн, на культуру - почти 107,5 млн грн, на физическую культуру и спорт - более 81,4 млн грн.

Также из государственного бюджета в область поступит ряд субвенций, среди которых - образовательная субвенция на сумму 252,3 млн грн, медицинская субвенция - 241,2 млн грн, на приобретение ангиографического оборудования - 11,5 млн грн, на развитие системы экстренной медицинской помощи - 24,6 млн грн, а также субвенции на приобретение жилья для детских домов семейного типа на приемных семей - 26,7 млн грн и на предоставление государственной поддержки лицам с особыми образовательными потребностями - 23,3 млн грн.

За счет средств областного бюджета в 2020 году будет финансироваться 26 областных программ на общую сумму 1 млрд 378 млн грн, из которых 1 млрд 177 млн грн - это субвенции из государственного бюджета.





Тэги: Житомирская область, бюджет, облсовет
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