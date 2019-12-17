Житомирский облсовет поддержал проект областного бюджета на 2020 год

Депутаты областного совета поддержали проект областного бюджета на 2020 год в ходе заседания постоянной комиссии по вопросам бюджета и коммунальной собственности. Объем бюджета составит почти 3,5 млрд грн.
Проект бюджета представил во время комиссии директор департамента финансов ОГА Леонид Минич.
По его словам объем областного бюджета на 2020 год составит 3 млрд 498 млн 700 тыс. грн, в том числе общий фонд - 2 млрд 152 млн 300 тыс. грн, специальный - 1 млрд 346 млн 400 тыс грн.
Структура доходов областного бюджета:
- собственные доходы - 1 млрд 384 млн 400 тыс грн или 39,5% от общего фонда;
- трансферты из государственного бюджета 2 млрд 114 млн 300 тыс. грн или 60,5%, в том числе: базовая дотация - 67,7 млн грн (1,9%), дополнительная дотация - 301,8 млн грн (8,7%), образовательная субвенция - 252,3 млн грн (7,3%), медицинская субвенция - 241,2 млн грн (6,9%), субвенция на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах - 1 млрд 165 млн грн (33,5%), другие субвенции из государственного бюджета - 86,2 млн грн (2,5%).
Утверждение областного бюджета на 2020 год состоится 18 декабря на сессии Житомирского областного совета.