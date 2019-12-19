Вместо «Житомира» появится современный трехзвездочный отель под брендом MOI

«Житомир должен появиться на туристической карте Украины. Сейчас мы видим острый дефицит гостиничной недвижимости и качественных конференц-залов в этом городе. "Фаворит Компани" обратилась к нам с предложением создать уникальный современный формат, ориентированный на десятилетия в будущее, и мы стали творить», - отметил на презентации Иранта Дюваж, операционный директор DBI Hotel Management.