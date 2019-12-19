Вместо «Житомира» появится современный трехзвездочный отель под брендом MOI

На базе бывшей гостиницы «Житомир» будет создан совместный проект DBI Hotel & Resorts и «Фаворит Компани» - отель под брендом MOI. Новый проект после реконструкции должен соединить в себе четыре функции: трехзвездочный отель, апартаменты, коворкинг с оборудованием для конференций и детский центр.
«Житомир должен появиться на туристической карте Украины. Сейчас мы видим острый дефицит гостиничной недвижимости и качественных конференц-залов в этом городе. "Фаворит Компани" обратилась к нам с предложением создать уникальный современный формат, ориентированный на десятилетия в будущее, и мы стали творить», - отметил на презентации Иранта Дюваж, операционный директор DBI Hotel Management.
На первом этаже предложены лаунж-зона, рестораны и кафе, игровая зона, часть площади (около 500-600 кв.м) рассматриваются под ритейл, какой именно, сейчас обсуждается. На втором и третьем этажах будут коворкинг и конференц-залы. Общая вместимость конференц-зон будет составлять до 200 человеко-мест.
«Наша задача - не просто восстановить отель, но создать место притяжения и развития для всех - и гостей Житомира, и горожан»
, - отметил Борислав Розенблат, заместитель директора «Фаворит Девелопмент».
С четвертого по восьмой этаж разместятся номера и апартаменты, в общем 145 комнат в четырех категориях, рассчитанные на более 350 гостей.
По словам Борислава Розенблата, ориентировочный бюджет реконструкции около 7 млн евро. Открытие запланировано на 1 сентября 2021 года.
Как сообщал «Журнал Житомира
», отель «Житомир» продали на аукционе
частному акционерному обществу «Фаворит Компани» за 60 млн грн.