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На новогодне-рождественские праздники в Житомире продолжат работу троллейбусов и маршруток

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На новогодне-рождественские праздники в Житомире продолжат работу троллейбусов и маршруток

 На католическое Рождество и на Новый год в Житомире продлят работу общественного транспорта. В ночь с 24 на 25 декабря движение троллейбусов и маршрутных автобусов будет продлено до 24 часов.
 

"Отправка будет осуществляться от костела по Театральная до микрорайонов Богунии, Крошни, Гидропарка, Смолянки и железнодорожного вокзала", - объясняют в городском совете.


Как стало известно "Журналу Житомира", в ночь с 31.12.2019 на 01.01.2019 года городской общественный транспорт будет работать до 3 часов ночи.

Работа троллейбусов будет продолжена по ночным графикам, частные перевозчики на ночные рейсы выпустят по четыре автобуса, которые будут курсировать через центр города. Речь идет об автобусных маршрутах №1, №58, №25 и №11.

Таким образом, маршрутными автобусами и электротранспортом из центра Житомира можно будет добраться до различных микрорайонов: Богунии, Полевой, Малеванки, Корбутовки, Марьяновки и Бумажной фабрики.
 

График движения ночных троллейбусов







Тэги: транспорт, праздники, Житомир
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