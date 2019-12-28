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Облсовет хочет найти виновных в доведении до банкротства Житомирского ЛВЗ

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Облсовет хочет найти виновных в доведении до банкротства Житомирского ЛВЗ

 В Житомирском областном совете создали рабочую группу, которая должна изучить вопрос доведения до банкротства государственного предприятия «Житомирский ликеро-водочный завод».

Распоряжение о создании группы председатель облсовета подписал 23 декабря.
 

«Рабочей группе изучить вопрос о доведении государственного предприятия «Житомирский ликеро-водочный завод» к банкротству, нанесении ущерба государству и кредиторам и возможности дальнейшего функционирования государственного предприятия «Житомирский ликеро-водочный завод». Контроль за выполнением распоряжения возложить на постоянную комиссию областного совета по вопросам бюджета и коммунальной собственности», - говорится в документе.


Возглавил рабочую группу внефракционный депутат Владимир Кропивницкий. Также в состав группы вошли еще 5 депутатов облсовета.



Как сообщал «Журнал Житомира», с 1 января остановится работа Житомирского ликеро-водочного завода и Чудновского спиртового завода. Из-за этого более 400 работников предприятий станут безработными. Ранее на Житомирском ликеро-водочном заводе сложилась критическая ситуация: с конца октября предприятие не получает спирт для изготовления продукции, производство сократилось, а рабочие уже имеют долги по зарплате. 27 ноября на внеочередной сессии депутаты Житомирского горсовета обратились к президенту, Кабмину и руководству Государственного управления делами и попросили стабилизировать ситуацию на предприятии.
Тэги: Житомир, ликеро-водочный завод, облсовет
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