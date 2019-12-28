В Житомире в Доме украинской культуры на днях открыли персональную выставку картин художника из Андрушевки Валентина Ковальчука. Почти на 50-ти полотнах представлены пейзажи, портреты и абстракция.
Большинство картин на выставке это - пейзажи, информирует Суспільне
.
На них художник изобразил виды Андрушевского района. Валентин Ковальчук говорит, что именно через пейзажи можно передать любовь к своей земле, к родному краю.
Также художник лишь недавно овладел жанром абстракции и уже представил на выставке невероятно красивые картины.
"Во мне борются две сущности: учитель и художник. Но что это за учитель, который не умеет рисовать. Главное раскрыть глаза, учить рисовать художественный образ, ведь дети не все видят"
, - говорит художник, который уже 35 лет является преподавателем изобразительного искусства в Андрушевской школе.
Выставка Валентина Ковальчука в Житомире продлится две недели.
Пейзажи, портреты и абстракция: в Житомире открыли выставку картин Валентина Ковальчука. ВИДЕО