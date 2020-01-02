Накануне Нового года в Житомире улица Михайловская замаячила сказочными образами, которые погружают прохожих в удивительную праздничную атмосферу. Друг друга дополняют образы - символов праздника: звездного неба и снежинок, Санта Клауса и нарядной новогодней елки с праздничными подарками.
Все это стало возможным благодаря современным гобо проекторам, которые были установлены на пешеходной улице
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По словам городского головы Житомира, после праздников проекторы останутся в городе, а на их приобретения не потратили ни копейки бюджетных средств.
"Сюжеты могут меняться, поэтому мы будем использовать оборудование и на другие праздники. Подарили Житомиру эту красоту меценаты, за что мы им очень признательны", - сказал Сергей Сухомлин.
Житомиряне и гости города могут посетить шоу ежедневно с 18:00 до 21:00 в период новогодних и рождественских праздников.
Фото Андрея Морозова
Фото: Житомирский городской совет
В Житомире на главной пешеходной улице каждый вечер проводят невероятное световое шоу. ФОТО
Сколько было потрачено денег на это Шоу?
Почему нельзя это установить на постоянной?
И почему по завышенной цене в сумме 16000 были домики на ярмарке около главной елки города?