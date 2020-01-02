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2020 » Январь » 208:27:11

В Житомире на главной пешеходной улице каждый вечер проводят невероятное световое шоу. ФОТО

Вчера, 08:28:55 1527 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире на главной пешеходной улице каждый вечер проводят невероятное световое шоу. ФОТО

 Накануне Нового года в Житомире улица Михайловская замаячила сказочными образами, которые погружают прохожих в удивительную праздничную атмосферу. Друг друга дополняют образы - символов праздника: звездного неба и снежинок, Санта Клауса и нарядной новогодней елки с праздничными подарками.

Все это стало возможным благодаря современным гобо проекторам, которые были установлены на пешеходной улице.

По словам городского головы Житомира, после праздников проекторы останутся в городе, а на их приобретения не потратили ни копейки бюджетных средств.
 

"Сюжеты могут меняться, поэтому мы будем использовать оборудование и на другие праздники. Подарили Житомиру эту красоту меценаты, за что мы им очень признательны", - сказал Сергей Сухомлин.


Житомиряне и гости города могут посетить шоу ежедневно с 18:00 до 21:00 в период новогодних и рождественских праздников.

















Фото Андрея Морозова
 












Фото: Житомирский городской совет
Тэги: праздник, новый год, Житомир, шоу, улица Михайловская
Комментариев: 3
HOUSE
1 Sergey (HOUSE)   • 10:06:29, Вчера
-7

У меня несколько вопросов. К Сухомлину и Житомирскому городскому совету:
Сколько было потрачено денег на это Шоу?
Почему нельзя это установить на постоянной?
И почему по завышенной цене в сумме 16000 были домики на ярмарке около главной елки города?
zt-gregori
2 Игорь (zt-gregori)   • 10:30:48, Вчера
+7

у мене теж питання: новину читали, чи як завжди лише заголовок?
Antisvinomir1
3 Antisvinomir (Antisvinomir1)   • 11:17:48, Вчера
-9

А что, в недогороде кроме быдлоМихайловской других мест нет?? Везде чистота и порядок, нет стихийных рынков??
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