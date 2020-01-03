В Житомире угнали волонтерский автомобиль Land Rover, который использовали военные 95-й бригады в зоне АТО/ООС. Кража машины произошла 1 января по улице Героев Десантников.
Об этом в соцсети сообщил офицер 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Сергей Поемчук
.
"Друзья, 1.01.2020 в городе Житомире на Богунии по улице Героев Десантников между домом №13 и 15 возле 95 бригады, был похищен волонтерский автомобиль Land Rover Discovery 1 синего цвета 1997 года выпуска, английской регистрации номерной знак M38XCL. Похитили примерно в 12:00-15:00 часов", - говорится в сообщении.
По словам офицера 95-й бригады, автомобиль прошел бездорожья Донецкой и Луганской областей, помогая десантникам при выполнении боевых заданий.
"Возможно кто-то видел где-то по городу или когда осуществлялся угон, буду благодарен за любую информацию!"
, - отметил военный.
В Житомире угнали волонтерский Land Rover, который десантники использовали в зоне АТО
завалить кого-то и сбежать, мало ли
или наездник банально по пьяни забыл где бросил....
ПО МНЕ, ТО ОЧЕНЬ СИМВОЛИЧНО!))
Как военнослужащий ВДВ СССР в запасе скажу то, что думаю: 1. ДЕСАНТНИКАМ по определению НЕ ПРИСТАЛО КАТАТЬСЯ НА Land Rover-АХ...для этого есть другие "машинки") 2. Почему не сообщается, где и при каких обстоятельствах произошла ПЕРВАЯ КРАЖА данного автомобиля, в результате которой он стал "собственностью" передавших его десантникам "волонтеров"?) 3. В ВДВ СССР было негласное правило: "Пошалить" можно, но попасться при этом ментам - ПОЗОР!!! А тут по-ходу, либо сами с...3,14здили, либо от волонтеров получили с 3,14жженную машину. потом её бездарно проЕ...али и... побежли жаловаться ментам)))
ОДНО УТЕШАЕТ, ЧТО ЭТОТ ПОЗОР ЛЯЖЕТ НА БЕРЕТЫ ЦВЕТА МАРУН... Не думал, что скажу это, но ОТ ВСЕЙ ДУШИ СПАСИБО парашенку, ЧТО ОГРАДИЛ от ПОЗОРА БОЕВУЮ ТРАДИЦИЮ ВДВ и НЕБЕСНЫЙ ЦВЕТ НАШИХ БЕРЕТОВ!