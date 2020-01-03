Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Суббота, 04.01.2020    14:03:33
|
2020 » Январь » 314:18:27

В Житомире угнали волонтерский Land Rover, который десантники использовали в зоне АТО

Вчера, 14:35:14 2439 11 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
В Житомире угнали волонтерский Land Rover, который десантники использовали в зоне АТО

 В Житомире угнали волонтерский автомобиль Land Rover, который использовали военные 95-й бригады в зоне АТО/ООС. Кража машины произошла 1 января по улице Героев Десантников.

Об этом в соцсети сообщил офицер 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Сергей Поемчук.
 

"Друзья, 1.01.2020 в городе Житомире на Богунии по улице Героев Десантников между домом №13 и 15 возле 95 бригады, был похищен волонтерский автомобиль Land Rover Discovery 1 синего цвета 1997 года выпуска, английской регистрации номерной знак M38XCL. Похитили примерно в 12:00-15:00 часов", - говорится в сообщении.


По словам офицера 95-й бригады, автомобиль прошел бездорожья Донецкой и Луганской областей, помогая десантникам при выполнении боевых заданий.

"Возможно кто-то видел где-то по городу или когда осуществлялся угон, буду благодарен за любую информацию!", - отметил военный.

Тэги: Автомобиль, угон, Житомир, 95-я бригада
Комментариев: 11
Sams2
1 Семенюк Александр (Sams2)   • 14:38:06, Вчера
-4

А что волонтерский автомобиль для АТО делал в Житомире?
Гражданин
7 Гражданин (Гражданин)   • 15:33:07, Вчера
+5

А вещи на передовую ты на своей таврии повезешь?
Dimm
8 Димм (Dimm)   • 15:54:16, Вчера
-1

А государство за 5 лет еще не наладило обеспечение передовых?
Sams2
9 Семенюк Александр (Sams2)   • 16:56:33, Вчера
-5

Волонтеры дали авто, чтоб машина работала на передке. А ее с передка забрали и тут катаются.
kolia-68
10 kolia-608 (kolia-68)   • 19:22:28, Вчера
+1

Если бы за авто им нужно было отвечать.... , а так Ааа халява, как пришло так и ушло.
Crespito
2 Hernan (Crespito)   • 14:50:47, Вчера
-5

Вот кому эта машина нужна?
pushistik13
4 Пушистик (pushistik13)   • 15:00:09, Вчера
0

банкомат увезти
завалить кого-то и сбежать, мало ли

или наездник банально по пьяни забыл где бросил....
AlexIvanov
3 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 14:57:23, Вчера
+1

Машину надо вернуть. Если не сепары то вернут.
Karab
5 Сергей (Karab)   • 15:08:07, Вчера
-3

Так может британец и забрал свое авто? У них тех.паспорт есть?
Mykhailo
6 Михаил (Mykhailo)   • 15:23:07, Вчера
+1

1.01.2020 ... "английской регистрации" - так с 1го числа как раз, за это серьёзные штрафы. Совпадение?
Artmaker
11 Евгений (Artmaker)   • 01:40:44, Сегодня
+3

"В Житомире угнали волонтерский автомобиль Land Rover, который использовали военные 95-й бригады в зоне АТО/ООС. Кража машины произошла 1 января по улице Героев Десантников."
ПО МНЕ, ТО ОЧЕНЬ СИМВОЛИЧНО!))
Как военнослужащий ВДВ СССР в запасе скажу то, что думаю: 1. ДЕСАНТНИКАМ по определению НЕ ПРИСТАЛО КАТАТЬСЯ НА Land Rover-АХ...для этого есть другие "машинки") 2. Почему не сообщается, где и при каких обстоятельствах произошла ПЕРВАЯ КРАЖА данного автомобиля, в результате которой он стал "собственностью" передавших его десантникам "волонтеров"?) 3. В ВДВ СССР было негласное правило: "Пошалить" можно, но попасться при этом ментам - ПОЗОР!!! А тут по-ходу, либо сами с...3,14здили, либо от волонтеров получили с 3,14жженную машину. потом её бездарно проЕ...али и... побежли жаловаться ментам)))
ОДНО УТЕШАЕТ, ЧТО ЭТОТ ПОЗОР ЛЯЖЕТ НА БЕРЕТЫ ЦВЕТА МАРУН... Не думал, что скажу это, но ОТ ВСЕЙ ДУШИ СПАСИБО парашенку, ЧТО ОГРАДИЛ от ПОЗОРА БОЕВУЮ ТРАДИЦИЮ ВДВ и НЕБЕСНЫЙ ЦВЕТ НАШИХ БЕРЕТОВ!
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus