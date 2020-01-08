В Житомире установят освещение на Западном шоссе

В Житомире планируют восстановить освещение на Западном шоссе, которое соединяет Богунию с Корбутовкой. На замену старых и установку новых светодиодных фонарей потратят около полумиллиона гривен.
Об этом говорится в договоре, который в конце 2019 года заключило управления коммунального хозяйства с КП «ЕМЗО «Міськсвітло», сообщает Житомир инфо
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Стоимость договора 496 тыс. 811,60 грн с НДС. По условиям договора большая часть этих средств - 316 тыс. грн должна быть уплачена подрядчику до конца 2019 года, остальные - 180 тыс. грн будут финансироваться уже в 2020 году.
В техдокументации, обнародованном на ресурсе ProZorro, указано, что работы выполняются в соответствии с проектно-сметной документацией.