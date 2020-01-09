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9 января в Украине объявили днем траура в связи с авиакатастрофой самолета МАУ

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9 января в Украине объявили днем траура в связи с авиакатастрофой самолета МАУ

 9 января 2020 в Украине день траура в связи с трагедией, которая произошла 8 января в результате катастрофы пассажирского самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины» в Тегеране (Иран).

Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

С целью чествования памяти погибших президент постановил приспустить государственные флаги Украины на зданиях и сооружениях органов государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций.

Документом также отменяются развлекательно-концертные мероприятия, вносятся соответствующие изменения в программы теле- и радиопередач.

Напомним, на борту самолета рейса PS 752 авиакомпании «Международные авиалинии Украины», упавшего возле аэропорта Тегерана, находилось 11 граждан Украины (2 пассажира и 9 членов экипажа), 63 - Канады, 82 - Ирана, 3 - Германии, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, 3 - Великобритании.
Тэги: траур, катастрофа, украина, самолет
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