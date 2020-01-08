Крушение украинского авиалайнера в Иране: все что известно о трагедии

Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" ("МАУ") разбился вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране. Самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран-Киев должен был прибыть в Международный аэропорт "Борисполь".
Все 176 пассажиров и членов экипажа погибли. Среди них - 13 детей, много молодежи, студентов, передает "Украинская Правда
".
Катастрофа произошла около 4:30 по киевскому времени
. Боинг упал через шесть минут после того, как поднялся в воздух. Когда связь с самолетом пропала, он находился на высоте 2400 метров и успел набрать скорость около 500 километров в час.
На видео, которое публиковали в сети, видно, что самолет загорелся еще до падения на землю. Он терял высоту, охваченный огнем, а после его падения над горизонтом появилась вспышка.
Незадолго до отправления украинского авиалайнера, а также вскоре после него в аэропорту столицы Ирана садились и взлетали самолеты международных, в том числе европейских авиакомпаний.
Борт МАУ вылетел из аэропорта со значительной задержкой, причина которой не уточняется. Взлет зафиксирован как 6:12 утра вместо планового времени 5:15.
Именно во время задержки состоялась ракетная атака Ирана на авиабазу, которая используется США. Однако гражданские авиакомпании не были об этом уведомлены, а запуск ракет происходил за пределами государства, в соседнем Ираке.
Что известно о пассажирах
Большинство пассажиров были транзитными и, по словам руководства МАУ, собирались лететь дальше следующими рейсами из аэропорта "Борисполь".
Сначала глава службы по чрезвычайным ситуациям Ирана Пирхоссейн Куливанд дала надежду, что, возможно, кто-то из пассажиров выжил:
"Самолет в огне, но мы послали экипажи (спасателей) ... и, возможно, мы сможем спасти некоторых пассажиров".
Однако впоследствии стало известно, что все, кто находился на борту самолета, погибли.
На рейс были зарегистрированы 169 пассажиров. По данным СНБО, двое из них, не граждане Украины, не сели на рейс. На момент катастрофы в самолете находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа.
Спикер тегеранского аэропорта Имам Хомейни также сообщил о гибели всех, кто находился на борту.
На борту самолета находились 11 граждан Украины: 2 пассажиров и 9 членов экипажа.
Список погибших украинцев
Пилоты:
Наумкин Алексей Евгеньевич
Гапоненко Владимир Иванович
Хоменко Сергей Анатольевич
Бортпроводники:
Статник Екатерина Олеговна
Матьков Игорь Валерьевич
Микитюк Мария Михайловна
Лихно Денис Михайлович
Овчарук Валерия Евгеньевна
Сологуб Юлия Николаевна
Пассажиры:
Елена Малахова
Ольга Кобюк
Среди погибших пассажиров также были граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии, Великобритании. В частности, Иран - 82; Канада - 63; Швеция - 10; Афганистан - 4; ФРГ - 3; Великобритания - 3.
Версии катастрофы
Через несколько часов после катастрофы, когда она уже набрала огласки в СМИ, свое заявление выдало посольство Украины в Иране. Сначала там исключили версию теракта или ракетной атаки и предварительно называли технические причины катастрофы.
Однако позже это сообщение исчезло с сайта посольства. Еще несколько часов спустя появилось новое: "Информация о причинах авиакатастрофы выясняется комиссией. Любые заявления о причинах аварии с решением комиссии не носят официального характера"
.
В МАУ заявили, что самолет 2016 года производства был получен авиакомпанией напрямую с завода концерна. Прошел последнее плановое техобслуживание 6 января этого года.
Президент МАУ Евгений Дыхне заявил: "Это был один из лучших наших самолетов с прекрасным, надежным экипажем"
.
Сейчас неофициально высказываются такие версии катастрофы:
"Имея сегодня данные, самолет набрал 2400 метров высоту, ошибка экипажа минимальная, мы ее просто не предполагаем. Учитывая их опыт, очень сложно сказать, что там могло быть что-то с экипажем".
- отказ двигателя
- ошибка пилота
- взрыв на борту
- иранская ракета или следствие обстрела с земли
- атака дрона
- саботаж или теракт
Якобы следы от шрапнели, которые говорят о версии обстрела самолета
Как развиваются события
Прокурор Тегерана с места происшествия сообщил, что оба черных ящика самолета найдены на месте катастрофы. В организации гражданской авиации Ирана не собираются передавать черные ящики американской компании Boeing, которая строила самолет.
Президент Украины Владимир Зеленский выразил сожаление по поводу гибели пассажиров и экипажа самолета. Из-за катастрофы самолета МАУ в Тегеране он срочно прервал поездку в Оман.
При СНБО Украины создан оперативный штаб в связи с авиакатастрофой в Иране. Украина официально запретила своим самолетам летать над этим государством.
Мировые авиакомпании также отменяют рейсы над восточной страной. Об этом уже заявили немецкая Lufthansa, французская Air France, сингапурская Singapore Airlines, малазийская Malaysia Airline, тайваньская Taiwan's EVA и компания ОАЭ Emirates Airline.
Такие решения связаны с ракетными атаками, которые незадолго до катастрофы украинского самолета, той же ночью, подверглись американские военные базы. По словам властей США, за обстрелами стоит Иран.
Конечно, есть вероятность того, что разлетелись лопатки турбины и повредили крыло и топливный бак. Потому самолёт на одном двигателе не смог продолжать полёт. Но я склоняюсь к ракете.
Жуть берёт: столько жизней раз - и нет ...
Вечная память...
Сегодня уже появилось много статей разных экспертов, которые склоняются к "ракетной" версии катострофы. С какой "стороны" прилетела ракета - спорят, но к ракете склоняется всё больше авторов статей.