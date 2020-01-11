Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Воскресенье, 12.01.2020    02:16:57
|
2020 » Январь » 1113:14:38

Иран признал, что случайно сбил украинский самолет: все подробности

Вчера, 13:35:38 1159 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Иран признал, что случайно сбил украинский самолет: все подробности

 Иран официально заявил, что украинский самолет МАУ в Тегеране 8 января был сбит случайно. Глава МИД Ирана Джавад Зариф в своем Twitter подтвердил, что причиной крушения украинского лайнера стала "человеческая ошибка", передает сайт "Обозреватель".
 

Главные месседжи Ирана

 
  • Самолет был сбит в результате "непреднамеренной человеческой ошибки".
  • Лайнер пролетал рядом с военными объектами, и его случайно приняли за вражеский самолет.
  • Будет проведена "фундаментальная" реформа в Вооруженных силах, чтобы предотвратить повторение трагедии.
  • Вооруженные силы Ирана приносят соболезнования семьям погибших. Они заявили, что во время полета лайнер находился в "непосредственной близости от одного из важных военных объектов — Корпуса стражей Исламской революции (элитные части ВС Ирана), и по форме и высоте полета напоминал вражеский объект".

"Согласно предварительным заключениям внутреннего расследования Вооруженных сил, человеческая ошибка в период кризиса, спровоцированного авантюризмом США, привела к катастрофе", – подчеркнул он.

Иранская сторона утверждает, что трагедия в небе над Тегераном произошла на фоне повышенной боевой готовности в свете угроз ракетных ударов со стороны США и возросшей интенсивности полетов американской военной авиации вблизи границ Ирана.
 

"Мы глубоко сожалеем, приносим извинения и соболезнования нашему народу, семьям всех жертв и другим пострадавшим странам", – резюмировал глава МИД Ирана.


Позже президент страны Хасан Роухани заявил, что сожалеет о трагедии с самолетом МАУ и выражает глубокие соболезнования в связи с катастрофой.
 

"Внутреннее расследование Вооруженных сил пришло к выводу, что, к сожалению, ракеты, выпущенные из-за человеческой ошибки, привели к ужасной катастрофе украинского самолета и гибели 176 невинных людей. Мы продолжаем выявлять и расследовать эту великую трагедию и непростительную ошибку", – сказал он.


Как отреагировала Украина


Утром 11 января президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ждет от Ирана полного признания вины в катастрофе самолета МАУ, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.

Глава "Международных авиалиний Украины" Евгений Дыхне подчеркнул, что они "ни на секунду не сомневались в том, что украинский экипаж и самолет не могли стать причиной этой жуткой, ужасной авиакастрофы".
 

Что говорили мировые лидеры и Зеленский до признания вины Ираном


Вечером, 9 января, лидеры трех стран мира сделали резонансное заявление о сбивании самолета МАУ зенитной ракетой российского производства, которая принадлежала Ирану. Президент Украины Владимир Зеленский по непонятным причинам не давал никаких комментариев на протяжении 12 часов, а затем и вовсе поставил под сомнение информацию иностранных спецслужб.

Он говорил, что версия о попадании ракеты в самолет МАУ, который разбился в Иране, не исключается, но пока не является подтвержденной. Позже стало известно, что СБУ рассматривает две приоритетные версии причин крушения самолета МАУ в Иране: попадание ракеты и теракт.

Пресс-служба Владимира Зеленского не комментировала информацию на протяжении 12 часов. При этом украинцы массово обсуждали версию иностранных спецслужб и в поисках истины ожидали реакции президента.
Тэги: авиакатастрофа, МАУ, самолет, Иран
Комментариев: 4
Antisvinomir1
1 Antisvinomir (Antisvinomir1)   • 14:09:30, Вчера
-3

А когда Расея и ее донецкие бандиты признают свою вину за сбитый малайзийский лайнер???
Когда пойдет под суд Стрелков и его банда??
Гражданин
2 Гражданин (Гражданин)   • 19:16:01, Вчера
0

Не думаю, что банда имела навыки управления ПВО.
Там сидел вояка РФ.
Гражданин
3 Гражданин (Гражданин)   • 19:18:15, Вчера
0

Возникает вопрос, зачем РФ до сих пор выгораживает Иран и клепает нелепейшие фейки?
pushistik13
4 Пушистик (pushistik13)   • 19:47:04, Вчера
0

сбили - признали - извинились - обещали компенсировать
может даже не наградят сбившего, как америкосы в своё время
вывод - читать новости перед покупкой билетов....
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus