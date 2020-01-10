Украинский самолет в Иране могла сбить ракета. ВИДЕО

Вечером в четверг, 9 января, несколько мировых лидеров заявили о высокой вероятности того, что пассажирский лайнер МАУ был сбит в Тегеране иранской ракетой или ракетами.
Со ссылкой на данные разведки об этом сообщили премьеры Канады Джастин Трюдо и Великобритании Борис Джонсон (пассажиры из этих стран были среди погибших), а также несколько влиятельных американских изданий. Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает такой версии гибели лайнера. Аналогичное заявление сделал и Владимир Зеленский.
Что известно о возможном ракетном ударе по украинскому самолету, в результате чего погибли 176 человек
, в материале издания «Новое Время
».
Что известно
Рейс PS 752 Тегеран — Киев был мог был сбит двумя ракетами класса «земля-воздух», которые выпустила иранская сторона. Сообщая об этом факте, Джастин Трюдо сослался на данные разведки Канады и разведок союзных ей стран. Его слова подтвердил Борис Джонсон: «В настоящее время существует большой массив данных о том, что рейс был сбит иранской ракетой класса «земля-воздух»
, — сообщил британский премьер.
Источники британской The Guardian уточняют, что ракеты было две.
И Трюдо, и Джонсон в своих заявлениях упомянули, что удар, скорее всего, был непреднамеренным — украинский Boeing 737 стал случайной мишенью. Позже их данные подтвердил и премьер Австралии Скотт Моррисон, ссылаясь на разведку своей страны.
Мировые лидеры не назвали тип ракетного комплекса, из которого были совершены запуски. Однако ранее звучали предположения, что это мог быть ЗРК Тор — российский комплекс, который есть на вооружении ракетных войск Ирана.
Какие есть доказательства
9 января сразу несколько американских СМИ обнародовали видео, на котором предположительно запечатлен момент попадания иранской ракеты в борт самолета МАУ. Через несколько секунд после этого момента слышен мощный взрыв.
Видео, достоверность которого удалось подтвердить The New York Times, было снято в Паранде, одном из пригородов Тегерана. Именно в этом районе разбился украинский самолет, на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа.
Аналогичные геолокационные данные видео подтвердили также расследователи из Bellingcat и Conflict Intelligence Team.
«Камера направлена на северо-восток — что соответствует направлению траектории полета рейса PS752»
, — указывают в Bellingcat.
Еще ранее эта расследовательская организация заявила, что проверит версию о ракетном ударе из российского ЗРК Тор, которым оснащены силы иранской ПВО. Такая версия появилась после того, как в сети появились неподтвержденные снимки обтекателя ракеты, похожего на головку ракеты ЗРК Тор, найденного якобы на месте крушения украинского Boeing 737.
Кроме того, многие украинские пилоты заявляли о вероятном внешнем воздействии на самолет, поскольку техническая неисправность двигателя позволила бы ему оставаться управляемым.
А 9 января источник Цензор.нет в украинской части комиссии, расследующей катастрофу в Иране, заявил об отсутствии следов пожара на двигателях лайнера, как сообщалось изначально.
«То есть версия неисправности двигателей, взрыва двигателей, на данный момент не подтверждается»
, — заявил источник.
Откуда стреляли
Вероятно, с секретной военной базы Ирана — такую версию озвучил один из расследователей группы Bellingcat Христо Грозев. Он попытался вычислить возможное место запуска ракет, сбивших самолет МАУ вскоре после вылета из Тегерана.
«Используя визуально воспринимаемую скорость движения ракеты по сравнению с фактически известной скоростью Тор-М, я смог вычислить угол относительно траектории. Предполагаемое расстояние от места запуска составило около 6,5 км. Кандидат один: секретная база IRSG», — отметил он.
Зачем было сбивать пассажирский самолет
Предварительные данные западных разведок говорят о том, что удар был непреднамеренным. Дональд Трамп, комментируя причины авиакатастрофы, отметил, что «кто-то мог совершить ошибку».
Авиакатастрофа произошла всего через три с половиной часа после того, как ночью 8 января Иран нанес ракетный удар по американским базам в Ираке — в отместку за убийство Соединенными Штатами иранского генерала Касема Сулеймани.
На фоне резкого обострения американско-иранских отношений агентство Reuters сообщало, что Иран привел в полную боевую готовность свои ракетные войска.
После крушения украинского Boeing 737, летевшего из Тегерана в Киев, все эти факты дали повод говорить о том, что самолет могли ошибочно сбить иранские ракетные войска либо система ПВО.
Как отреагировал Иран
10 января официальный представитель правительства Али Рабей прокомментировал новые данные о ракете, вероятно поразившей самолет МАУ. Он назвал такие заявления «большой ложью» США и призвал дождаться итогов расследования.
Рабей также заявил, что Иран официально пригласил к участию в расследовании авиакатастрофы все вовлеченные стороны: Украину (как страну, которой принадлежал самолет и чья компания выполняла рейс); США (представителей компании Boeing — изготовителя лайнера); Францию (представителей компании-производителя двигателей). Право на участие в расследовании имеет по международным нормам имеет и сам Иран — как государство, где произошла авиакатастрофа.
Как отреагировала Украина
Утром в пятницу, 10 января, президент Украины Владимир Зеленский впервые прокомментировал версию о том, что лайнер МАУ могла сбить иранская ракета.
По его словам, такая возможность не исключается, но на сегодня не является подтвержденной.
Зеленский призвал всех международных партнеров — прежде всего правительства США, Канады и Великобритании — предоставить данные и доказательства, касающиеся катастрофы, в распоряжение комиссии по расследованию причин.
«Наша цель — установить бесспорную истину. Мы считаем это обязанностью всего международного сообщества перед семьями погибших и памятью жертв катастрофы. Ценность человеческой жизни выше любых политических мотивов»
, — подчеркнул Зеленский.
Украинский самолет в Иране могла сбить ракета. ВИДЕО