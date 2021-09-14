Пилот, который разбился возле Житомира, не имел разрешения на полеты. ВИДЕО

Полиция расследует обстоятельства падения самолета на Житомирщине. Следователи открыли уголовное производство по статье нарушение правил воздушных полетов. Об этом говорится в сюжете ТСН
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Как сообщалось, легкомоторный самолет накануне упал в селе Кмитов
- в трехстах метрах от сельских домов.
Самолет обрабатывал поле химикатами. Очевидцы говорят, он зацепился за дерево. Люди бросились спасать 50-летнего пилота. С травмами ног его доставили в больницу.
По последним данным, у мужчины не было разрешения на полеты.
«Он резко зацепился за дерево, шум такой. Мы подошли, он уже был за самолетом, отполз. Как он нам объяснил, что не хотел кропить по городам и зацепился, упал», - отмечает очевидиц Александр.