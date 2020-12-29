Немецкий бомбардировщик времен Второй мировой заметили в небе над Житомиром. ВИДЕО

Житомирские мастера построили копию знаменитого немецкого бомбардировщика "Юнкерс Ю-87". Самолет немного меньше оригинала - 3/4 от настоящего. Это действительно знаменитая машина, один из символов тогдашнего немецкого авиапрома.
О том, как строили копию немецкого самолета, говорится в сюжете ТСН.
"На строительство этого самолета 7 лет ушло, чертежей оригинальных никто не отдал - их нет в природе. Помогали главный конструктор Саша Очковский, ну и еще Максим Мамчур", - рассказывает владелец самолета Анатолий Семенов.
Александр Очковский посчитал, что за эти семь лет он мог бы построить с пол десятка других самолетов.
"Была задумка построить Ил-2, он тоже двухместный, но там механика сложнее, выбрали эту модель", - говорит мужчина.
Неожиданно для его создателей самолетом заинтересовались киношники. Те, которые до сих пор снимают о войне. Они заставляли Анатолия и позировать, и газовать на самолете, а также гореть в нем. Анатолий признает, кино - это тяжело, но очень интересно. Единственное неудобство - обычно его в фильме постоянно сбивают.
"Юнкерс" уже получил украинскую регистрацию, Анатолий называет ее "аусвайс" и это означает, что самолет может свободно летать по всему миру. В ближайших планах - посетить несколько авиаслетов.