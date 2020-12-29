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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Декабрь » 29 » 08:35:55

Немецкий бомбардировщик времен Второй мировой заметили в небе над Житомиром. ВИДЕО

Вчера, 08:56:55 2017 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Немецкий бомбардировщик времен Второй мировой заметили в небе над Житомиром. ВИДЕО

 Житомирские мастера построили копию знаменитого немецкого бомбардировщика "Юнкерс Ю-87". Самолет немного меньше оригинала - 3/4 от настоящего. Это действительно знаменитая машина, один из символов тогдашнего немецкого авиапрома.

О том, как строили копию немецкого самолета, говорится в сюжете ТСН.
 

"На строительство этого самолета 7 лет ушло, чертежей оригинальных никто не отдал - их нет в природе. Помогали главный конструктор Саша Очковский, ну и еще Максим Мамчур", - рассказывает владелец самолета Анатолий Семенов.


Александр Очковский посчитал, что за эти семь лет он мог бы построить с пол десятка других самолетов.
 

"Была задумка построить Ил-2, он тоже двухместный, но там механика сложнее, выбрали эту модель", - говорит мужчина.

Неожиданно для его создателей самолетом заинтересовались киношники. Те, которые до сих пор снимают о войне. Они заставляли Анатолия и позировать, и газовать на самолете, а также гореть в нем. Анатолий признает, кино - это тяжело, но очень интересно. Единственное неудобство - обычно его в фильме постоянно сбивают.

"Юнкерс" уже получил украинскую регистрацию, Анатолий называет ее "аусвайс" и это означает, что самолет может свободно летать по всему миру. В ближайших планах - посетить несколько авиаслетов.
Тэги: самолет, юнкерс, Житомирщина, пилот
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