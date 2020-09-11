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В Житомирской области разбился дельтаплан: пилот погиб. ФОТО

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В Житомирской области разбился дельтаплан: пилот погиб. ФОТО

 В Житомирской области 11 сентября разбился мотодельтаплан. Авария произошла между населенными пунктами Народичи и Яжберень. Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

По предварительной информации дельтаплан осуществлял обработку поля с подсолнечником.

«Пилот не справился с управлением, в результате чего дельтаплан упал», - информирует ГСЧС.

Пилот летательного аппарата в результате падения на поле получил травмы, несовместимые с жизнью. Сейчас устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Тэги: дельтаплан, пилот, Житомирщина
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