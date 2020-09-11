В Житомирской области разбился дельтаплан: пилот погиб. ФОТО

В Житомирской области 11 сентября разбился мотодельтаплан. Авария произошла между населенными пунктами Народичи и Яжберень. Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям
.
По предварительной информации дельтаплан осуществлял обработку поля с подсолнечником.
«Пилот не справился с управлением, в результате чего дельтаплан упал»
, - информирует ГСЧС.
Пилот летательного аппарата в результате падения на поле получил травмы, несовместимые с жизнью. Сейчас устанавливаются все обстоятельства трагедии.