Воздушный контрабандист: на Житомирщине нашли самолет, который нарушил украинско-румынскую границу

Пограничники Черновицкого отряда вместе с румынскими коллегами зафиксировали самолет, нарушивший государственную границу. Далее он направился вглубь территории нашего государства, а нашелся летательный аппарат аж в Житомирской области. Об этом 29 апреля сообщила Государственная пограничная служба Украины.
"В сотрудничестве с Воздушными силами ВСУ сотрудники Госпогранслужбы приняли все необходимые меры, чтобы отследить и перехватить цель. С радаров самолет исчез в районе одного из населенных пунктов на Житомирщине", - информируют пограничники.
Сотрудники Житомирского пограничного отряда совместно с представителями полиции и СБУ обнаружили место возможной посадки воздушного судна. В ходе осмотра ангаров правоохранители нашли легкомоторный самолет без бортового номера.
Пограничники предполагают, что на самолете незаконно перемещали через государственную границу табачные изделия.
"В настоящее время в Службу безопасности Украины направлено сообщение об обнаружении правонарушения по признакам ст.334 УК (Нарушение правил международных полетов), а в Нацполицию - по признакам ст.332-2 УК (Незаконное пересечение государственной границы Украины)", - добавляет Государственная пограничная служба.