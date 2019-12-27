Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Пятница, 27.12.2019    20:08:49
|
2019 » Декабрь » 2713:45:09

В Житомирской области на границе с Беларусью поймали сигаретного контрабандиста

Сегодня, 14:03:09 559 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
В Житомирской области на границе с Беларусью поймали сигаретного контрабандиста

 На севере Житомирской области в лесном массиве возле границы с Беларусью пограничники обнаружили подозрительного мужчину с большими пакетами. Как оказалось, мужчина незаконно пересек границу нашей страны, чтобы пронести белорусские сигареты.
 

«Во время несения службы пограничный наряд в лесном массиве недалеко от границы задержал местного жителя одного из пограничных населенных пунктов. Мужчина с четырьмя полиэтиленовыми пакетами незаконно пересек государственную границу двигался в глубь территории Украины», - информирует Северное региональное управление Госпогранслужбы.


При осмотре задержанного в пакетах было обнаружено 290 пачек сигарет белорусского производства без соответствующих знаков акцизного сбора.

Сейчас табачные изделия изъяты и переданы сотрудникам таможенной службы.

«На нарушителя границы составлены административные документы по ст.204-1 «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины» решение по которым будет принимать суд», - отмечают пограничники.

Тэги: Житомирщина, граница, контрабанда, сигареты
Комментариев: 2
BADMAD
1 Денис (BADMAD)   • 15:06:55, Сегодня
0

А все потому что у него не было кассового аппарата!))))))
Sams2
2 Семенюк Александр (Sams2)   • 20:03:25, Сегодня
0

Выше цены - больше контрабанды. Это закономерно.
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus