В Житомирской области на границе с Беларусью поймали сигаретного контрабандиста

На севере Житомирской области в лесном массиве возле границы с Беларусью пограничники обнаружили подозрительного мужчину с большими пакетами. Как оказалось, мужчина незаконно пересек границу нашей страны, чтобы пронести белорусские сигареты.
«Во время несения службы пограничный наряд в лесном массиве недалеко от границы задержал местного жителя одного из пограничных населенных пунктов. Мужчина с четырьмя полиэтиленовыми пакетами незаконно пересек государственную границу двигался в глубь территории Украины», - информирует Северное региональное управление Госпогранслужбы.
При осмотре задержанного в пакетах было обнаружено 290 пачек сигарет белорусского производства без соответствующих знаков акцизного сбора.
Сейчас табачные изделия изъяты и переданы сотрудникам таможенной службы.
«На нарушителя границы составлены административные документы по ст.204-1 «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины» решение по которым будет принимать суд»
, - отмечают пограничники.