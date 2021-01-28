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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Январь » 28 » 10:33:33

В приграничном районе Житомирщины занимались контрабандой и подпольным производством сигарет – СБУ

Сегодня, 10:43:33 204 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В приграничном районе Житомирщины занимались контрабандой и подпольным производством сигарет – СБУ

 В Овручском районе Житомирской сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили нескольких местных жителей, которые занимались контрабандой, а также незаконным изготовлением и сбытом табачных изделий.

"По данным предварительного следствия, один из дельцов, житель райцентра, по заказу владельцев торговых точек систематически переправлял партии подакцизных товаров с территории соседней Беларуси. Незаконный груз он ввозил за пределами пунктов пропуска на государственной границе", - информирует СБУ.



Отмечается, что нелегальной деятельностью мужчина занимался более двух лет и неоднократно был привлечен к предусмотренной законом ответственности.
 

"Во время обысков по месту его проживания правоохранители изъяли 3 тыс. пачек сигарет производства РБ без марок акцизного налога более чем 60 тыс. гривен и 17 тыс. долларов США, полученных от заказчиков товара", - добавляет спецслужба.




Еще одного жителя района оперативники разоблачили в изготовлении и сбыте контрафактных сигарет. Подпольный цех он обустроил в собственном доме.

Оптовые партии товара под видом продукции иностранного производства мужчина поставлял в сети розничной торговли на территории Житомирщины и соседних областей.
 

"По месту жительства фигуранта правоохранители изъяли производственное оборудование мощностью 2,5 тыс. сигарет в час стоимостью более 100 тыс. гривен, 10 тыс. пачек контрафактных сигарет, сырье для их изготовления, черновые записи. По обоим фактам проводятся следственные действия", - отметила служба безопасности Украины.






Фото: СБУ
Тэги: Житомирщина, СБУ, сигареты, контрабанда
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