Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Четверг, 23 Сентября 2021    19:00:28
|
Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Сентябрь » 23 » 16:54:40

СБУ «накрыла» в Житомирской области подпольный склад с контрафактными сигаретами

Сегодня, 16:54:25 255 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
СБУ «накрыла» в Житомирской области подпольный склад с контрафактными сигаретами

 Служба безопасности Украины заблокировала канал масштабной реализации контрафактных табачных изделий. Нелегальный бизнес приносил его владельцам миллионные прибыли, а один из подпольных складов бизнесменов находился на Житомирщине.
 

"По предварительным данным, подакцизные сигареты закупали "в черную" у посредников заводов-производителей. Их хранили на подпольных складах, оборудованных на Ивано-Франковщине и Житомирщине. Оптовые партии контрафакта реализовывали практически во все регионы Украины под видом продукции известных иностранных брендов: как с поддельными марками акцизного налога, так и без них", - сообщили в пресс-центре СБ Украины в Житомирской области.


По данным следствия, дельцы находили клиентов через специально созданную платформу в мессенджере Telegram. Заказчикам сигареты присылали по почте.



"Во время 12 одновременных обысков, проведенных в нескольких регионах Украины, правоохранители изъяли: сырье для изготовления табачных изделий и подготовленную к сбыту продукции более чем на миллион гривен; компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности; черновую документацию и банковские карточки, по которым проводились расчеты и легализация средств; более двух миллионов гривен наличными", - добавили в СБУ.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 199 Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия. Устаналивается размер ущерба, нанесенного государству из-за неуплаты налогов от нелегальной торговли подакцизной продукцией.
 

Фото: СБУ
Тэги: СБУ, Житомирщина, сигареты, контрафакт
Новости партнеров
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus