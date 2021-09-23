СБУ «накрыла» в Житомирской области подпольный склад с контрафактными сигаретами

Служба безопасности Украины заблокировала канал масштабной реализации контрафактных табачных изделий. Нелегальный бизнес приносил его владельцам миллионные прибыли, а один из подпольных складов бизнесменов находился на Житомирщине.
"По предварительным данным, подакцизные сигареты закупали "в черную" у посредников заводов-производителей. Их хранили на подпольных складах, оборудованных на Ивано-Франковщине и Житомирщине. Оптовые партии контрафакта реализовывали практически во все регионы Украины под видом продукции известных иностранных брендов: как с поддельными марками акцизного налога, так и без них", - сообщили в пресс-центре СБ Украины в Житомирской области.
По данным следствия, дельцы находили клиентов через специально созданную платформу в мессенджере Telegram. Заказчикам сигареты присылали по почте.
"Во время 12 одновременных обысков, проведенных в нескольких регионах Украины, правоохранители изъяли: сырье для изготовления табачных изделий и подготовленную к сбыту продукции более чем на миллион гривен; компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности; черновую документацию и банковские карточки, по которым проводились расчеты и легализация средств; более двух миллионов гривен наличными"
, - добавили в СБУ.
В рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 199 Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия. Устаналивается размер ущерба, нанесенного государству из-за неуплаты налогов от нелегальной торговли подакцизной продукцией.
Фото: СБУ