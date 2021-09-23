СБУ «накрыла» в Житомирской области подпольный склад с контрафактными сигаретами

"По предварительным данным, подакцизные сигареты закупали "в черную" у посредников заводов-производителей. Их хранили на подпольных складах, оборудованных на Ивано-Франковщине и Житомирщине. Оптовые партии контрафакта реализовывали практически во все регионы Украины под видом продукции известных иностранных брендов: как с поддельными марками акцизного налога, так и без них", - сообщили в пресс-центре СБ Украины в Житомирской области.