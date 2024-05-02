Євробачення 2024: усе, що треба про нього знати цього року

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Через рік після того, як британський Ліверпуль провів Євробачення від імені України, цей пісенний конкурс прямує до Швеції.

7 травня 2024 Україну на ньому представить дует Alyona Alyona & Jerry Heil з піснею Teresa & Maria.

Розповідаємо, що слід знати про цьогорічний конкурс, а також його головні цікавинки і суперечки.

Україна й суперечки довкола пісні

Україну представлятиме дует співачок Alyona Alyona та Jerry Heil, який переміг на нацвідборі у лютому.

Пісню Teresa & Maria вони виконують двома мовами – англійською та українською.

Постановкою номеру співачок зайнялася одна з найвідоміших режисерок світу Таня Муіньо.

Українська режисерка працювала над кліпами для таких зірок світового масштабу, як Кеті Перрі, Дженніфер Лопес, Гаррі Стайлз, The Weeknd, Cardi B та багатьох інших. Має номінації "Греммі".

Серед українських виконавців Муіньо співпрацювала з Дмитром Монатиком, Настею Каменських, Мішель Андраде.

Над створенням номеру для Євробачення режисерка працюватиме вперше.

Виконавиці номеру розповіли, що ця співпраця підкреслює ідею пісні, з якою вони представлятимуть Україну на конкурсі у Мальме - "єдність людей, єдність жінок, дів".

Музикантки додали, що ідея номеру, яку розробила Муіньо, їх вразила.

Jerry Heil двічі намагалася потрапити на Євробачення, а от для Alyona Alyona цей досвід став першим.

АВТОР ФОТО,GETTY Україну представлять Alyona Alyona та Jerry Heil

Не обійшлося і без скандалів.

Пісню критикували за згадку матері Терези, "святий" образ якої викликає суперечки, а також за те, що вона згадується у поєднанні з дівою Марією.

EBU не помітила жодних порушень правил Євробачення.

А самі виконавиці так відреагували на критику слів пісні:

"Сама пісня — це про поєднання чогось дуже світлого. І вона несе таку енергію. Я б не загострювала увагу на тому, що це мати Тереза", - сказала Jerry Heil в одному з інтерв'ю.

Alyona Alyona ж каже, що мати Тереза ​згадується у пісні не як головний образ, а її ім'я використано як символ добра: "Вона є символом добра. Образ спірний, але пісня не про неї".

Євробачення та його головні правила

Євробачення — щорічний пісенний конкурс, який організовує Європейська мовна спілка (EBA).

2024 року в ньому візьмуть участь 37 учасників (37 країн). Їх визначили національні мовники-члени EBA на основі відбору - відкритого або закритого.

АВТОР ФОТО,GETTY Більшість країн-учасниць Євробачення є європейськими.

Пісні мають бути оригінальними і не довшими трьох хвилин.

Вокаліст повинен співати наживо, а на сцені під час виступу може бути максимум шість співаків і танцюристів.

Більшість країн-учасниць Євробачення є європейськими. Однак у ньому також бере участь Австралія, відтоді як у 2015 році їй запропонували надіслати свого виконавця на святкування 60-річчя конкурсу.

Водночас Австралія не може приймати Євробачення. Якщо коли-небудь її представник виграє, їм доведеться номінувати європейську країну для організації конкурсу від свого імені.

Інші неєвропейські держави, включно з Ізраїлем, мають право брати участь, бо вони є членами EBA.

Росія відсторонена від конкурсу після повномасштабного вторгнення в Україну.

Де відбудеться Євробачення-2024

Конкурс 2024 року проведе Швеція - минулого року перемогла її представниця Лорін з піснею Tattoo.

Вона стала першою жінкою, яка виграла конкурс двічі. Перший її тріумф на конкурсі був 2012 року з піснею Euphoria.

АВТОР ФОТО,GETTY 2023 року перемогла Лорін зі Швеції із піснею Tattoo

Шведське місто Мальме прийме Євробачення вже втретє, а загалом Швеція – усьоме.

Вестимуть його телеведуча Петра Меде, яка також вела конкурси 2013 і 2016 років, та канадська акторка шведського походження Малін Акерман.

Коли фінал і де дивитися Євробачення-2024

Півфінали відбудуться у вівторок, 7 травня, та в четвер, 9 травня.

Учасники від України виступають у першому півфіналі під номером п'ять.

Гранд-фінал пройде в суботу, 11 травня, на арені Мальме.

В Україні півфінали та фінал конкурсу транслюватиме "Суспільне. Культура", а також сайт eurovision.ua, ютуб-канал "Євробачення Україна" та інші платформи "Суспільного".

Як голосують на Євробаченні

У півфіналах долю учасників повністю визначає публічне голосування людей у країнах-конкурентках та з решти світу.

АВТОР ФОТО,GETTY У фіналі країни віддають два набори балів: від журі і від глядачів

У фіналі кожна країна присуджує два набори балів: один від журі експертів і один від глядачів. За власну пісню голосувати не можна.

Улюблена пісня певної країни отримує 12 балів, друга за популярністю — десять балів, третя — вісім балів, потім сім балів і так далі, до одного бала для десятої в рейтингу.

Євробачення — один із перших телевізійних конкурсів, в яких глядачі змогли голосувати.

Скільки коштує

Кожен мовник, що бере участь, сплачує вступний внесок до EBA.

Франція, Німеччина, Італія, Іспанія та Британія платять найбільше, хоча BBC не оприлюднює свій внесок.

BBC News дізналася, що після призупинки участі Росії організатори попросили інші країни платити більше. У результаті три держави вибули з конкурсу 2023 року.

Вважається, що організація події 2023 року в Ліверпулі обійшлася BBC від 8 до 17 мільйонів фунтів (від 9,3 до 20 млн євро). Уряд Британії пообіцяв виділити 10 млн фунтів на експлуатаційні витрати, а місцева влада Ліверпуля - 4 млн фунтів.

Ізраїль змушений змінити текст

Ізраїль після деякого спротиву таки погодився змінити слова пісні, яку він відправляє на Євробачення.

Річ у тім, що організатори конкурсу дискваліфікували October Rain ("Жовтневий дощ"), бо вирішили, що вона містить політичні висловлювання.

У словах пісні вони побачили натяк на напад ХАМАС 7 жовтня.

Зокрема там були такі рядки:

Хтось сьогодні вкрав місяць, відібрав моє світло // все стало чорно-білим // Що за дурень сказав тобі, що хлопчики не плачуть? // Години, години і квіти// Життя — не для боягузів.

Як зазначають ізраїльські видання, один із моментів, на які організатори могли звернути увагу, — це згадка про квіти: вони часто символізують загиблих на війні.

АВТОР ФОТО,SHAI FRANCO Ізраїль на цьогорічному конкурсі представлятиме Еден Голан

Ізраїльський мовник зрештою оголосив, що попросив авторів пісні змінити слова так, щоб вони влаштували організаторів.

Виконує пісню 20-річна Еден Голан. Тепер вона співатиме Hurricane, переписану версію October Rain.

Як заявив ізраїльський громадський мовник, тепер слова розповідають історію жінки, яка переживає особисту кризу.

На кого ставлять букмекери

Хто ж має найбільші шанси перемогти цього року? Прогнози букмекерів не завжди справджуються, однак певне уявлення про фаворитів дати можуть.

Згідно зі ставками на сайті Eurovision World, на першому місці зараз виконавець Nemo зі Швейцарії.

Його пісня The Code наразі має 23-відсотковий шанс отримати перемогу.

АВТОР ФОТО,GETTY Представнику Швейцарії Nemo дають найбільше шансів на перемогу

На другому місці учасник від Хорватії Baby Lasagna з композицією Rim Tim Tagi Dim. Його шанси на перемогу оцінюються у 16%.

Слідом за ним - представник Нідерландів Joost Klein(14%) та Італії Angelina Mango (12%).

А на п'ятому місці - учасники від України, шанси яких на перемогу оцінюють у 8%.