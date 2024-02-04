Сурдоперекладачка Катерина Заботкіна стала зіркою Нацвідбору на Євробачення 2024

Помилка в тексті? Виділили слово мишкою і натисніть Ctrl+Enter

Сурдоперекладачка Нацвідбору на Євробачення 2024 стала зіркою мережі. Катерина Заботкіна відповідала за адаптацію пісень фіналістів і запрошених зірок.

Сурдоперекладачка Нацвідбору Євробачення 2024 стала зіркою ефіру

Перекладачкою розмовних студій стала Ольга Буназів, а ось за музичну частину відповідала Катерина Заботкіна. Звісно, уваги варті обидві, але особливу до себе привернула саме Заботкіна. Українці вражені її харизмою, емоціями і тим, як вона адаптувала пісні на жестову мову.

Дуже багато публікацій з’явилося в мережі, присвячених Катерині, українці жартують, що саме вона має представляти нашу країну на Євробаченні 2024.



Хочу, щоб усі запамʼятали!

Перекладачка жестової мови на Нацвідборі Євробачення-2024 — Катерина Заботкіна



дякую! pic.twitter.com/BokPaK9AdX — Sasha Yaruchyk (@sashkiin) February 3, 2024

сурдоперекладачка Катрін Заботкіна @/katrincare – зірка фіналу нацвідбору на Євробачення 2024 pic.twitter.com/0TBTXRySSl — kykybeek (@kykybeek) February 3, 2024

якщо на Євробачення від України не поїде ця пані, то нахуй ці ваші конкурси pic.twitter.com/Fj3Y2SP3zp — Макс Щербина (@max_shcherbyna) February 3, 2024

До слова, це вперше за історію українського Нацвідбору, коли виступи та коментарі супроводжувалися перекладом жестовою мовою.

Катерина Заботкіна – що про неї відомо

Відомо, що сурдоперекладачка Катерина Заботкіна родом із Кропивницького, наразі вона живе в Києві. Раніше працювала перекладачкою на концертах і шоу.

У своєму Instagram вона також транслює свою роботу. Катерина регулярно перекладає жестовою мовою українські пісні.

До слова, це вперше за історію українського Нацвідбору, коли виступи та коментарі супроводжувалися перекладом жестовою мовою.

Катерина Заботкіна – що про неї відомо

Відомо, що сурдоперекладачка Катерина Заботкіна родом із Кропивницького, наразі вона живе в Києві. Раніше працювала перекладачкою на концертах і шоу.

У своєму Instagram вона також транслює свою роботу. Катерина регулярно перекладає жестовою мовою українські пісні.

Також вона ділиться своїм життям.

На її акаунт підписано понад 3 тис. людей. Очевидно, що після цього Нацвідбору на Євробачення 2024 увага до сурдоперекладачки стане ще більшою.