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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Август » 6 » 16:50:47

Житомирские дельцы организовали в соседней области подпольное производство сигарет. ФОТО

Сегодня, 16:50:47 430 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирские дельцы организовали в соседней области подпольное производство сигарет. ФОТО

 Служба безопасности Украины блокировала масштабное изготовление и продажу контрафактных сигарет. Ежемесячно злоумышленники сбывали сигарет на более 10 млн гривен.

По информации спеслужбы, подпольное производство организовали трое жителей Житомирской и Хмельницкой областей.
 

"Всего в схеме было задействовано около 20 человек, включая курьеров и реализаторов. Производственные "мощности" дельцы обустроили в нескольких арендованных складах в Хмельницком. Готовую продукцию с поддельными марками акцизного налога сбывали через сеть розничной торговли на территории региона, а также отправляли почтой и грузовиками в Житомир, Луцк, на Луганщину", - сообщает пресс-група УСБ Украины в Житомирской области.


Правоохранители провели обыски по местам производства, хранения и жительства фигурантов дела в 4 областях Украины. Было изъято более 960 коробов контрафакта с 480 тысячами пачек поддельных сигарет, сырье, черновые записи. Также оперативники обнаружили грузовик с нелегальным товаром, подготовленным к отправке заказчикам.

СБУ отмечает, что из-за неуплаты злоумышленниками обязательных платежей только с начала этого года государственный бюджет недополучил более 5 млн гривен.

Действия злоумышленников квалифицированы по ч. 1 ст. 199, продолжаются следственные действия.













ФОТО: СБУ / прокуратура
Тэги: СБУ, контрафакт, сигареты
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