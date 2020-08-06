Житомирские дельцы организовали в соседней области подпольное производство сигарет. ФОТО

Служба безопасности Украины блокировала масштабное изготовление и продажу контрафактных сигарет. Ежемесячно злоумышленники сбывали сигарет на более 10 млн гривен.
По информации спеслужбы, подпольное производство организовали трое жителей Житомирской и Хмельницкой областей.
"Всего в схеме было задействовано около 20 человек, включая курьеров и реализаторов. Производственные "мощности" дельцы обустроили в нескольких арендованных складах в Хмельницком. Готовую продукцию с поддельными марками акцизного налога сбывали через сеть розничной торговли на территории региона, а также отправляли почтой и грузовиками в Житомир, Луцк, на Луганщину", - сообщает пресс-група УСБ Украины в Житомирской области.
Правоохранители провели обыски по местам производства, хранения и жительства фигурантов дела в 4 областях Украины. Было изъято более 960 коробов контрафакта с 480 тысячами пачек поддельных сигарет, сырье, черновые записи. Также оперативники обнаружили грузовик с нелегальным товаром, подготовленным к отправке заказчикам.
СБУ отмечает, что из-за неуплаты злоумышленниками обязательных платежей только с начала этого года государственный бюджет недополучил более 5 млн гривен.
Действия злоумышленников квалифицированы по ч. 1 ст. 199, продолжаются следственные действия.
ФОТО: СБУ / прокуратура