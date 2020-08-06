Житомирские дельцы организовали в соседней области подпольное производство сигарет. ФОТО

"Всего в схеме было задействовано около 20 человек, включая курьеров и реализаторов. Производственные "мощности" дельцы обустроили в нескольких арендованных складах в Хмельницком. Готовую продукцию с поддельными марками акцизного налога сбывали через сеть розничной торговли на территории региона, а также отправляли почтой и грузовиками в Житомир, Луцк, на Луганщину", - сообщает пресс-група УСБ Украины в Житомирской области.