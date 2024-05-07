Вчені знайшли дивний предмет давньоримської доби. Що це може бути

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Таємничий римський артефакт, який виявили в англійському графстві Лінкольншир, змусив фахівців ламати голови над тим, що це може бути.

12-гранний предмет виявили археологи-аматори під час розкопок у селі Нортон Діснеї, звідки, до речі, походять предки Уолта Діснея. Зʼявились доволі фантастичні ідеї того, як цю річ могли використовувати.

Дозатор для собачого корму, відмірювач для спагеті чи для куль від рогатки - лише декілька сміливих припущень.

Історик архітектури та телеведучий доктор Джонатан Фойл аналізує ідеї користувачів сайту BBС та пропонує свій варіант.

Іграшка

Одне з припущень - це ігровий кубик, з отворами різного розміру, які позначають різні числа.

"Такий кубик мав би бути меншого розміру, щоб римським солдатам було зручніше носити його з собою під час походів", - заперечив доктор Фойл.

Інше припущення - це може бути головоломка, в якій гравець повинен знайти кульку відповідного до отвору розміру.

Історик зауважує, що в цих предметах насправді вражає те, що вони майстерно виготовлені й на жодному з них немає ознак зносу.

"На них немає цифр, щоб грати ними в кості", - також додає він.

Він каже, що хоча артефакт і нагадує іграшку, метал, з якого він виготовлений "досить крихкий" і може зламатися.

"Ці предмети явно берегли", - підсумував він.

"Римляни любили спагеті"

За однією з інших версій, дванадцятигранник могли використовувати як вимірювальний прилад.

Браян Тернер з Норфолка припустив, що це вимірювальний прилад для свинцевих куль або рогатки.

Тим часом Пол Робертс з Дорсета сказав, що цей прилад "очевидно для спагеті".

"Римляни любили спагеті, але, очевидно, тоді, як і зараз, було важко визначити, скільки спагеті зварити".

"Моя версія сучасна, це могло би бути зручно", - додав він.

АВТОР ФОТО,JONATHAN FOYLE Доктор Джонатан Фойл, який виріс у графстві Лінкольншир, радіє, що цей таємничий предмет виявили у його рідному графстві

Доктор Фойл відповів, що завоювання Британії римлянами "було б значно приємнішим" із "мисками карбонари", але ця їжа стала продуктом харчування в Італії лише після падіння Римської імперії.

"До появи спагеті ще лишались століття, отже, римляни задовольнялися мʼясом хомʼяка у рибному соусі", — сказав він.

Серед інших версій були також ваги для риболовлі або пристрій, який використовують під час пологів для вимірювання розширення шийки матки.

Найджел Монк вважає, що це може бути якийсь навчальний прилад, яким користувалися римські математики.

"Або звичайна прикраса", - додав він.

Майкл Лінч припустив, що це схоже на кадильницю, щоб позбутися запахів - "рання версія сучасного освіжувача повітря".

На думку Рут Гілберт, це може бути дозатором корму для домашніх тварин.

"Деякі теперішні дозатори дуже схожі на ці", — визнав доктор Фойл.

"Я бачив такі сучасні гумові. Тож якщо це правда, римлянам слід було заявити про авторські права".

АВТОР ФОТО,BBC/RARE TV Ведуча документального серіалу про археологію Digging for Britain вважає знахідку дивовижною

Один з останніх епізодів документального археологічного серіалу Digging for Britain з ведучою професоркою Еліс Робертс присвячений цій знахідці.

"Це, мабуть, один із найзагадковіших археологічних предметів, які я коли-небудь бачила зблизька".

"В археології так багато загадок, які ще належить розгадати", - додала вона.

"Шалений інтерес аудиторії показує, як ці стародавні загадки можуть захопити уяву публіки", - сказала також Робертс.

Для рукавички

Ще одна популярна теорія стверджувала, що це може бути пристрій для в’язання рукавичок гачком: різні отвори - для різних пальців.

Дехто навіть випустив на YouTube навчальні ролики, як вʼязати за допомогою дванадцятигранника.

Однак жодних інших свідчень того, що римляни займалися вʼязанням, не знаходили багато століть після цього, зауважує Фойл.

АВТОР ФОТО,VW PICS/GETTY IMAGES Дехто вважав, що це календар чи пристрій для мапи нічного неба

Дехто вважав, що цей предмет могли використовувати як настільний календар або астрономічний пристрій.

Паула Дугга висунула ідею, що 12 отворів символізують 12 місяців, а різні розміри отворів відповідають різним фазам місяця або, можливо, різним порам року.

"Якщо найменша діра - це грудень, а найбільша - червень, ви можете знати, коли найкоротші і найдовші дні", — пояснив інший користувач на імʼя Стів Хілл.

"Набагато зручніше, ніж тягати з собою Стоунхендж".

Теорію про якийсь вид астрономічного пристрою підтримали й інші користувачі.

"Примітивний спосіб побудувати мапу нічного неба. Виміряти та нанести на мапу сузірʼя. Вивчати ділянки нічного неба", - припустив Хілл.

Не давньоримський

Усього у Великій Британії виявили 33 таких дванадцятигранники.

Тож для чого, на думку доктора Фойла, їх використовували, і чи погоджується він з будь-якою з наведених вище ідей?

"Я вважаю, що це пристрій для формування сузір’їв зодіаку", — сказав доктор Фойл.

"Якщо ви дивитесь крізь отвори, ви можете скласти кадр, як оператор", - пояснив він.

АВТОР ФОТО,SOLOLOS/GETTY IMAGES Доктор Фойл вважає, що його використовували для пошуку сузір'їв зодіаку

Пояснюючи свою теорію, телеведучий сказав, що римляни принесли з собою уявлення про 12-сторонній всесвіт, описаний Платоном.

Однак він вважає, що самі загадкові предмети виготовили не римляни, а "люди, які майстерно вміли обробляти метал, - кельти".

Ви не знайдете таких артефактів у Середземномор’ї в центрі Римської імперії чи на незавойованих кельтських землях.

"Я думаю, що римляни надихнули місцевих майстрів металу".

Дванадцятигранник, виявлений у Швейцарії в 1982 році, також містить назви зодіаку на кожній грані, сказав доктор Фойл.

"Це наштовхує мене на думку, що перед нами - такий же пристрій", - додав він

Загадкові предмети датовані першим століттям. Деякі експерти вважають, що вони, можливо, були пов’язані з римськими ритуалами чи релігією, але в жодному з давньоримських текстів вони не згадуються.

Річард Паркер, секретар Історично-археологічної групи Нортона Діснея, сказав, що група планує повернутися на місце розкопок пізніше цього року, щоб знайти більше підказок.

Тим часом дослідники історії зможуть побачити предмет у Музеї Лінкольна до вересня.

Девід Маккенна, Джемма Доусон, BBC News