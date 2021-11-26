В Житомирскую область из Беларуси пытались ввезти 140 000 пачек контрабандных сигарет. ФОТО

В Житомирской области пограничники обнаружили в грузовике контрабанду. Водитель-белорус под видом торфяного субстрата пытался провезти в Украину десятки тысяч пачек сигарет.
Об этом сообщили в Государственной пограничной службе
.
"Гражданин РБ за рулем DAF белорусской регистрации направлялся в Украину через пункт пропуска "Выступовичи". По документам он перевозил в столицу Украины груз – торфяной субстрат. Но при осмотре грузовика оперативники и военнослужащие пограничного отряда обнаружили среди заявленного груза поддоны с большим количеством сигарет белорусского производства разных марок"
, – говорится в сообщении
По предварительным данным, в грузовике находилось около 140 тысяч пачек сигарет. Груз и фуру задержали.
Фото: ГПСУ