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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Ноябрь » 26 » 09:50:54

В Житомирскую область из Беларуси пытались ввезти 140 000 пачек контрабандных сигарет. ФОТО

Сегодня, 09:50:54 349 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирскую область из Беларуси пытались ввезти 140 000 пачек контрабандных сигарет. ФОТО

 В Житомирской области пограничники обнаружили в грузовике контрабанду. Водитель-белорус под видом торфяного субстрата пытался провезти в Украину десятки тысяч пачек сигарет.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

"Гражданин РБ за рулем DAF белорусской регистрации направлялся в Украину через пункт пропуска "Выступовичи". По документам он перевозил в столицу Украины груз – торфяной субстрат. Но при осмотре грузовика оперативники и военнослужащие пограничного отряда обнаружили среди заявленного груза поддоны с большим количеством сигарет белорусского производства разных марок", – говорится в сообщении

По предварительным данным, в грузовике находилось около 140 тысяч пачек сигарет. Груз и фуру задержали.




 

Фото: ГПСУ
Тэги: контрабанда, Житомирщина, граница, сигареты
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