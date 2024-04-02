Скандал з формою для збірної Німеччини з футболу. Чому там побачили

Німецька компанія Adidas заборонила футбольним фанам купувати футболки національної збірної Німеччини з номером 44. Раніше кілька ЗМІ звернули увагу на те, що поєднання цих двох цифр і шрифт, яким вони нанесені на футболку, дуже нагадує емблему нацистських загонів СС.



Офіційний представник Adidas Олівер Брюгген повідомив, що компанія більше не продаватиме футболки з таким номером, але заявив, що будь-які збіги з нацистським минулим Німеччини були ненавмисними.

"Як компанія ми дотримуємось політики протидії ксенофобії, антисемітизму, насильству й ненависті у будь-яких формах", – сказав він.

Adidas також повідомила ВВС, що дизайн футболки, зокрема шрифт для номерів, розробив Німецький футбольний союз (DFB) та його партнери.

DFB пояснив у соцмережі Х (колишній твіттер), що дизайн спортивної форми збірної Німеччини з футболу спочатку надіслали до УЄФА для схвалення, і "ніхто з учасників процесу не побачив жодних збігів з нацистською символікою".

Футбольний союз додав, що тепер для номера 4 розроблять новий шрифт.

Першим про схожість номера 44 на формі збірної Німеччини із символом СС написав історик Міхаель Кеніг. У своєму дописі в Х він заявив, що такий дизайн "викликає великі запитання з історичної точки зору" особливо в рік, коли Німеччина братиме участь у чемпіонаті Європи з футболу.

Євро-2024 відбудеться в Німеччині

АВТОР ФОТО,ADIDAS

Руну СС розробили в 1929 році, її використовували нацистські воєнізовані формування. Пізніше, в роки Другої світової війни, загони СС брали активну участь у безлічі злочинів нацистського режиму, в тому числі масовому вбивстві євреїв у таборах смерті.

Нову форму збірної Німеччини з футболу також критикували за те, що її варіант для гостьових матчів мав яскраво рожевий колір. Автори цієї ідеї кажуть, що хотіли підкреслити культурне розмаїття Німеччини, але критики вважають його таким, що суперечить традиціям і викликає бажанням залучити фінансування для DFB.

Компанія Adidas виготовляла форму для збірної Німеччини з футболу з 1950-х.

Але нещодавно Німецька футбольна асоціація вирішила відмовитись від послуг Adidas з 2027 року і перейти на форму американської компанії Nike. Міністр економіки Німеччини Роберт Хабек назвав цей крок "непатріотичним".

Влітку цього року в Німеччині відбудеться чемпіонат Європи з футболу, матчі пройдуть у десяти різних містах країни.