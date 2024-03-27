Україна перемогла Ісландію та пробилась на Євро-2024 з футболу. Як це було

Збірна України перемогла у фіналі плей-оф відбору на Євро-2024 збірну Ісландії з рахунком 2:1 й зіграє на чемпіонаті влітку цього року.



“Домашній” матч з Ісландією відбувався в польському Вроцлаві на стадіоні “Тарчинський Арена Вроцлав”.



Перед матчем Україну вважали фаворитом, у свіжому рейтингу ФІФА Ісландії посідає 73-тє місце, а Україна — 24-та.



У букмекерів Україна також була фаворитом - на її перемоги ставки приймали з коефіцієнтом 1,5, а Ісландії - 7,7.

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Проте матч для українців почався не дуже оптимістично. Хоча Україна й володіла ініціативою, проте підопічні Сергія Реброва так і не змогли першими відкрити рахунок.

А от Гудмундссон на тридцятій хвилині матчу перед штрафною українців розібрався з кількома захисниками і відправив мʼяч у кут воріт.

На 39-й хвилині після навали атак українців Роман Яремчук забив, але гол не зарахували через положення поза грою.

Але вже на 53-й хвилині після стрімкої контратаки Віктор Циганков з-за меж штрафного майданчика ісландців поклав мʼяча у дальній кут воріт.

Михайло Мудрик за матч мав кілька шансів забити, а на 84-й хвилині йому це вдалось. Він отримав пас у центрі за межами штрафного й вивів Україну вперед. Цей гол виявився переможним.

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Нервовий шлях на чемпіонат

АВТОР ФОТО,GETTY Українці у попередньому матчі з Боснією буквально вирвали перемогу на останніх хвилинах

Попередню гру відбору плей-оф команда Сергія Реброва у наднервовому матчі виграла у Боснії і Герцеговини з рахунком 2:1. Тоді українці програвали по ходу матча, але зуміли вирвати перемогу.

Україна вп'яте зустрічалась з Ісландією. До цього команди обмінялись перемогами та звели дві зустрічі до нічиїх.

У відборі на чемпіонат світу 2018 року Україна зіграла внічию з Ісландією вдома і програла 0:2 в гостях. Два голи тоді забив Гільфі Сігурдссон.

Євро-2024 цього літа відбудеться з 14 червня по 14 липня у Німеччині.

Жеребкування групового етапу Євро-2024 вже відбулось і Україна гратиме у групі проти Бельгії, Словаччини та Румунії.

У груповому відборі на чемпіонат Європи минулого року національна збірна України не змогла кваліфікуватися напряму.

Українці зайняли тільки третє місце, яке не давало право пробитись на турнір. Тоді Україну обійшла Англія та Італія, з якою в українців була рівна кількість очок. Але Італія пішла далі за додатковими показниками.

Утім, попри невдалий кваліфікаційний турнір, збірна України отримала шанс вибороти собі путівку на Євро-2024 через плей-оф спорідненого турніру - Ліги націй. В ньому команді треба було перемогти двох суперників, що і зробили українці.