Марина Машкіна отримала пропозицію одружитися в прямому ефірі від футбольного коментатора Вадима Шевякіна

В українському медіа з’явиться ще одна подружня пара. Перед вирішальним матчем відбору Євро-2024 між збірними України та Ісландії відбулася дуже романтична подія. Коментатор Вадим Шевякін зробив пропозицію своїй коханій у прямому ефірі.

Заповітні слова почула журналістка Марина Машкіна, яка також працювала на матчі. У відповідь вона сказала "Так".

Зворушливі кадри побачили мільйони українців, які цього вечора зібралися біля екранів телевізора для того, щоб підтримати свою команду. Нагадаємо, що переможець цього протистояння отримає пряму путівку на чемпіонат Європи-2024, який найближчим літом пройде у Німеччині.





Щодо коханих, то вони часто діляться спільними знімками у своїх соціальних мережах.





Зазначимо, що Шевякін працює коментатором на MEGOGO. У той же час, його майбутня дружина Машкіна працює на УПЛ ТБ, на матчі Україна — Ісландія вона проводить прямі включення зі стадіону в Польщі.