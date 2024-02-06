Кубок Азії-2023 з футболу: фаворити, де дивитися та розклад матчів

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Кубок Азії з футболу-2023 стартував 12 січня у Катарі та триватиме до 10 лютого 2024 року. Матчі заплановані на дев’яти катарських стадіонах.

До фінальної частини прибилися 24 національні збірні. Чинним чемпіоном змагань є збірна Катару, яка у 2019 році у фінальному матчі сенсаційно обіграла збірну Японії та виграла свій перший в історії Кубок Азії.

Спочатку турнір мав приймати Китай, але у травні 2022 року країна відмовилася від ідеї проведення Кубка Азії з футболу через Covid-19.

Переможець Кубка Азії отримає $5 млн, фіналіст – $3 млн. Команди, які програють у півфіналі, зароблять по $1 млн, а всі 24 команди-учасниці отримають гонорар у розмірі $200 тис.

Зібрали головну інформацію про турнір – де дивитися, хто головний фаворит, розклад турніру та головні зірки.

Склади груп на Кубку Азії

Під час жеребкування основної частини турніру команди розділили на шість груп по чотири учасника у кожній.

Вперше в історії за трофей змагається Таджикистан – ця збірна єдиний дебютант турніру. Після майже 50-річної відсутності на турнірі виступив Гонконг, а для Індії це друга участь поспіль.

Група А : Катар, Китай, Таджикистан, Ліван;

: Катар, Китай, Таджикистан, Ліван; Група В : Австралія, Узбекистан, Сирія, Індія;

: Австралія, Узбекистан, Сирія, Індія; Група С : Іран, ОАЕ, Гонконг, Палестина;

: Іран, ОАЕ, Гонконг, Палестина; Група D : Японія, Індонезія, Ірак, В’єтнам;

: Японія, Індонезія, Ірак, В’єтнам; Група E : Південна Корея, Малайзія, Йорданія, Бахрейн;

: Південна Корея, Малайзія, Йорданія, Бахрейн; Група F: Саудівська Аравія, Таїланд, Киргизстан, Оман.

Який розклад турніру та ключові дати

Кубок Азії-2023 стартував у п’ятницю, 12 січня, матчем-відкриттям між Катаром та Ліваном.

Груповий етап завершився 25 січня, а трьома днями пізніше розпочалася стадія плейоф. Матчі 1/4 фіналу – 2-3 лютого, а фіналісти визначаться 6-7 лютого.

Фінал Кубка Азії відбудеться 10 лютого. Матчу за третє місце не буде.

Груповий етап – 12-25 січня;

1/8 фіналу – 28-31 січня;

1/4 фіналу – 2-3 лютого;

Півфінали – 6-7 лютого;

Фінал – 10 лютого.

Фаворити Кубка Азії-2023

Хороші шанси на титул має команда Південної Кореї на чолі з капітаном Тоттенгем Готспур Сон Хин Міном. Також склад воїнів Теджу представлений гравцем Баварії Кім Мін Дже, Хван Хі Чханом із Вулвергемптона та Чо Гю Соном із Мідтюланна.

В лідерах серед претендентів, на думку букмекерів, залишається збірна Японії. Серед футболістів, викликаних до збірної, є кілька відомих імен, а чимало гравців представляють топклуби Європи: Такумі Мінаміно, Такехіро Томіясу, Хірокі Іто, Ватару Ендо, Аясе Уеда, Такефуса Кубо.

Головні фаворити за версією букмекерів:

Південна Корея – 2.58;

Японія – 2.65;

Іран – 7.25;

Катар – 11,00;

Йорданія – 17.00.

Де дивитися Кубок Азії-2023

В Україні матчі Кубка Азії з футболу у Катарі транслюють канали Поверхность ТВ.

Матчі турніру будуть показані у прямому ефірі та в записі на каналах Sport 1, Sport 2, Sport 3, Sport 4, Sport 1 Baltic та Sport 2 Baltic. Ці канали також доступні на деяких ОТТ-платформах, зокрема Megogo.

У США матчі Кубку Азії будуть доступні для прямої трансляції через Paramount+ та Fubo. У Великій Британії їх покаже стримінговий сервіс TrillerTV за підпискою.

Головні зірки Кубка Азії

Зіркою турніру вважається капітан збірної Південної Кореї та лондонського Тоттенгема Сон Хин Мін. Також за збірну азійських тигрів зіграють захисник мюнхенської Баварії Кім Мін Дже, форвард Вулвергемптона Хван Хі Чан та півзахисник ПСЖ Лі Кан Ін.

Зірковий склад має також збірна Японії, за яку виступить хавбек Ліверпуля Ватару Ендо, гравець Брайтона Каору Мітома, вінгер французького Монако Такумі Мінаміно та захисник Арсенала Такехіро Томіясу.

Такумі Мінаміно в матчі за збірну Японії. Фото: Depositphotos

Серед тренерів також є зіркові імена: багаторазовий володар титулів італієць Роберто Манчіні очолює Саудівську Аравію, а німець Юрген Клінсманн спробує привести до трофею Південну Корею.

Ще одного учасника групового етапу збірну Сирії очолює аргентинський фахівець Ектор Купер, який двічі виводив у фінал Ліги чемпіонів іспанську Валенсією.