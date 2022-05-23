В столь тяжелый момент испытаний, любой триумф украинского спортсмена дает повод для особой гордости. Фантастическая новость пришла в воскресенье из Манчестера - неукротимый лидер нашей сборной Зинченко на первом месте. Перед стартом сезона многие эксперты предполагали подобное развитие событий. Любители ставок, которые прислушались к их советам, получили солидную прибыль от пари на финальный успех «горожан».

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Зинченко терпел и верил





Старт сезона у нашего капитана оказался смазанным - Саша получил неприятную травму по ходу европейского турнира и долго восстанавливал былые кондиции. Он много работал и терпел на тренировках, пользуясь всесторонней поддержкой своего опытного наставника. Старт сезона у нашего капитана оказался смазанным - Саша получил неприятную травму по ходу европейского турнира и долго восстанавливал былые кондиции. Он много работал и терпел на тренировках, пользуясь всесторонней поддержкой своего опытного наставника.

Гвардиола не торопил своего лидера, настаивая на полном восстановлении. Пепу был нужен на 100% готовый Зинченко, который выполняет феноменальный объем работы на фланге. В активе у нашего игрока несколько умений, без которых сложно представить гармоничную игру английского чемпиона. Саша в каждом противостоянии преодолевает больше десяти километров, активно участвует в коллективном прессинге и поддерживает атаки с фланга.

В активе Александра несколько голевых передач на партнеров, которые привели к опасным моментам у ворот соперника и забитым мячам. Украинский фулбек старается действовать чисто в отборе, поэтому у него совсем мало предупреждений за грубую игру.

По итогам сезона наш капитан полностью заслужил поднять над головой статусный трофей, предварительно бережно обернув его в национальный флаг. Этим жестом опытный футболист довело до слез поклонников футбола по всему миру, доказав, что соревнования служат для соединения мыслей всех людей о мире.