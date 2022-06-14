Украина–Ирландия: где смотреть футбол и прогнозы букмекеров на матч Лиги Наций

Забыв о досадном поражении, "сине-желтые" исправились в стартовом поединке Лиги наций-2022/23. На выезде сборная Украины в рамках 2-го тура минимально одолела Ирландию со счетом 1:0. После этого "сине-желтые" в третьем туре в Польше разбили Армению (3:0).



Таким образом, коллектив Петракова с шестью очками является лидером турнирной таблицы своей группы в Лиге наций. Впрочем, времени на празднование у украинцев нет, ведь во вторник, 14 июня, национальной команде придется сыграть матч 4-го тура Лиги наций против Ирландии, которая с тремя баллами идет второй. Сенсационно уступив на выезде Армении (0:1) и проиграв Украине, ирландцы в третьем туре разбили в родных стенах Шотландию (3:0).

Стартовый свисток главного арбитра игры Украина – Ирландя прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Отметим, что гостевой для украинской сборной матч 1-го тура против шотландцев запланирован на 21 сентября из-за загруженного графика "сине-желтых" в июне.

Где смотреть матч Украина – Ирландия

В прямом эфире игру будут транслировать телеканалы "Футбол 1" и "Индиго TV" (временный транслятор контента канала "Украина"). Текстовая онлайн-трансляция поединка будет доступна на нашем сайте.

Прогнозы букмекеров на матч Украина – Ирландия

В предстоящей встрече букмекеры отдают предпочтение хозяевам.

В частности, в команду Александра Петракова принимаются ставки с коэффициентом 1,80. На ничейный результат – 3,6, а на успех Ирландии – 4,9

Ожидается, что этот матч будет не очень результативным. Стандартный тотал больше (2,5) можно поставить с коэффициентом 2,26, а соответствующий тотал меньше – 1,68. На то, что Украина сможет победить в игре с Ирландией и не пропустить принимающие ставки с коэффициентом 2,60.

Сегодня во вторник, 14 июня, сборная Украины сыграет третий поединок в новом розыгрыше Лиги наций УЕФА. Соперником "сине-желтых" станет команда Ирландии.Команда Александра Петракова, к сожалению, не смогла выйти на ЧМ-2022, проиграв в финале плей-офф квалификации Уэльсу.