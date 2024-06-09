Євро-2024: розклад матчів, де дивитися футбол і фаворити групи

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Очікування майже завершилося - найкращі європейські футбольні збірні почнуть грати на Євро-2024 вже за тиждень.

Жеребкування завершено, потенційний шлях кожної команди до слави визначений - BBC Sport надає коротку інформацію про всі ключові деталі Євро.

Україна зіграє у квартеті Е з Бельгією, Словаччиною та Румунією. Перший матч - 17 червня у Мюнхені проти румунів.

Коли починається Євро-2024

Євро-2024, що проходитиме в Німеччині, офіційно розпочнеться в п’ятницю, 14 червня 2024 року, на стадіоні Allianz Arena, домашній арені мюнхенської "Баварії". Там господарі зіграють перший матч із Шотландією.

На груповому етапі турніру, а це до 26 червня, проходитимуть від двох до чотирьох ігор щодня. 1/8 фіналу розпочнеться 29 червня.



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Чемпіонат завершиться в неділю, 14 липня, на Olympiastadion в Берліні.

Німеччина вперше прийматиме ЧЄ після возз’єднання, у 1988 році турнір проходив у Західній Німеччині.

Квитки на Євро-2024

Квитки продавали з 3 по 26 жовтня і розподіляли за допомогою лотереї.

Основні етапи продажу квитків на Євро-2024 зараз вже закриті.

УЄФА попереджає вболівальників, що неавторизовані продавці намагаються скористатися високим попитом, пропонуючи фальшиві пропуски на вторинному ринку.

Фаворити Євро-2024

Серед усіх британських букмекерів на момент написання статті фаворитом є Англія з коефіцієнтом 3/1. Франція посідає друге місце з показником 4/1, а господарка Німеччина – третє, 5/1.

Грузія, Албанія, Словенія та Словаччина вважаються найменш вірогідними переможцями з коефіцієнтами від 200/1 до 900/1.

На Україну можна поставити з коєфіціентом 81/1. Це середній показник.

Групи Євро-2024

Група А : Німеччина, Шотландія, Угорщина, Швейцарія

: Німеччина, Шотландія, Угорщина, Швейцарія Група В : Іспанія, Хорватія, Італія, Албанія

: Іспанія, Хорватія, Італія, Албанія Група C : Словенія, Данія, Сербія, Англія

: Словенія, Данія, Сербія, Англія Група D : Польща, Нідерланди, Австрія, Франція

: Польща, Нідерланди, Австрія, Франція Група E : Бельгія, Словаччина, Румунія, Україна

: Бельгія, Словаччина, Румунія, Група F: Туреччина, Грузія, Португалія, Чехія

АВТОР ФОТО,GETTY IMAGES Підпис до фото,Чинний чемпіон Італія виступить на Євро-2024 у групі В разом з Іспанією, Хорватією та Албанією

Де подивитися Євро-2024

В Україні матчі чемпіонату транслюватимуть "Суспільне" та MEGOGO.

Результати кваліфікації Євро

Шість команд не мали поразок у кваліфікації – Франція, Англія, Португалія, Бельгія, Румунія та Угорщина.

Португалія – єдина команда, яка виграла кожен матч, забивши 36 голів і пропустивши лише два.

Іспанія та Шотландія програли лише один матч, а Туреччина та Австрія також пройшли кваліфікацію з не менш вражаючими результатами.

Попри те, що Португалія вигравала кожен відбірковий матч, найкращим бомбардиром став гравець іншої команди - форвард міланського "Інтера" Ромелу Лукаку, який забив 14 голів у восьми матчах за збірну Бельгії.

Стадіони Євро-2024

Загалом Євро-2024 матиме 10 міст-господарів, і окрім вже згаданих Allianz Arena та Olympiastadion, ігри пройдуть також на інших аренах, зокрема в Кельні та Дортмунді.

Signal Iduna Park (BVB Stadion Dortmund), домашня арена дортмундської "Боруссії", прийматиме матчі груп B, D і F, а також буде одним із місць матчів 1/8 фіналу та півфіналу.

Ось повний список міст:

Берлін: Olympiastadion (70 000 місць)

Кельн: Cologne Stadium (47 000),

Дортмунд: BVB Stadion Dortmund (66 000)

Дюссельдорф: Dusseldorf Arena (47 000)

Франкфурт: Frankfurt Arena (48 000)

Гельзенкірхен: Arena AufSchalke (50 000)

Гамбург: Volksparkstadion Hamburg (50 000)

Лейпциг: Leipzig Stadium (42 000)

Мюнхен: Munich Football Arena (67 000)

Штутгарт: Stuttgart Arena (54 000)

Хааланд, Норвегія і Швеція

Форвард "Манчестер Сіті" Ерлінг Хааланд і півзахисник "Арсеналу" Мартін Едегор не братимуть участі в турнірі, оскільки Норвегія не пройшла кваліфікацію.

Швеція – ще одна сильна країна, яка не гратиме в Німеччині, бо не змогла пройти кваліфікацію вперше з 1996 року.