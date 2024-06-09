Євро-2024: розклад матчів, де дивитися футбол і фаворити групи

|ЖЖ » Новини » Спорт і Здоров'я » 2024 Июнь 9 » 12:32:01
Очікування майже завершилося - найкращі європейські футбольні збірні почнуть грати на Євро-2024 вже за тиждень.
Жеребкування завершено, потенційний шлях кожної команди до слави визначений - BBC Sport надає коротку інформацію про всі ключові деталі Євро.
Україна зіграє у квартеті Е з Бельгією, Словаччиною та Румунією. Перший матч - 17 червня у Мюнхені проти румунів.
Євро-2024, що проходитиме в Німеччині, офіційно розпочнеться в п’ятницю, 14 червня 2024 року, на стадіоні Allianz Arena, домашній арені мюнхенської "Баварії". Там господарі зіграють перший матч із Шотландією.
На груповому етапі турніру, а це до 26 червня, проходитимуть від двох до чотирьох ігор щодня. 1/8 фіналу розпочнеться 29 червня.
Чемпіонат завершиться в неділю, 14 липня, на Olympiastadion в Берліні.
Німеччина вперше прийматиме ЧЄ після возз’єднання, у 1988 році турнір проходив у Західній Німеччині.
Квитки продавали з 3 по 26 жовтня і розподіляли за допомогою лотереї.
Основні етапи продажу квитків на Євро-2024 зараз вже закриті.
УЄФА попереджає вболівальників, що неавторизовані продавці намагаються скористатися високим попитом, пропонуючи фальшиві пропуски на вторинному ринку.
Серед усіх британських букмекерів на момент написання статті фаворитом є Англія з коефіцієнтом 3/1. Франція посідає друге місце з показником 4/1, а господарка Німеччина – третє, 5/1.
Грузія, Албанія, Словенія та Словаччина вважаються найменш вірогідними переможцями з коефіцієнтами від 200/1 до 900/1.
На Україну можна поставити з коєфіціентом 81/1. Це середній показник.
В Україні матчі чемпіонату транслюватимуть "Суспільне" та MEGOGO.
Шість команд не мали поразок у кваліфікації – Франція, Англія, Португалія, Бельгія, Румунія та Угорщина.
Португалія – єдина команда, яка виграла кожен матч, забивши 36 голів і пропустивши лише два.
Іспанія та Шотландія програли лише один матч, а Туреччина та Австрія також пройшли кваліфікацію з не менш вражаючими результатами.
Попри те, що Португалія вигравала кожен відбірковий матч, найкращим бомбардиром став гравець іншої команди - форвард міланського "Інтера" Ромелу Лукаку, який забив 14 голів у восьми матчах за збірну Бельгії.
Загалом Євро-2024 матиме 10 міст-господарів, і окрім вже згаданих Allianz Arena та Olympiastadion, ігри пройдуть також на інших аренах, зокрема в Кельні та Дортмунді.
Signal Iduna Park (BVB Stadion Dortmund), домашня арена дортмундської "Боруссії", прийматиме матчі груп B, D і F, а також буде одним із місць матчів 1/8 фіналу та півфіналу.
Ось повний список міст:
Форвард "Манчестер Сіті" Ерлінг Хааланд і півзахисник "Арсеналу" Мартін Едегор не братимуть участі в турнірі, оскільки Норвегія не пройшла кваліфікацію.
Швеція – ще одна сильна країна, яка не гратиме в Німеччині, бо не змогла пройти кваліфікацію вперше з 1996 року.