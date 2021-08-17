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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Август » 17 » 14:09:29

В Житомирской области задержали белорусских дальнобойщиков с партией контрабандных сигарет. ФОТО

Сегодня, 14:09:29 523 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской области задержали белорусских дальнобойщиков с партией контрабандных сигарет. ФОТО

 В Житомирской области в пункте пропуска через госграницу "Выступовичи" задержали двух граждан Беларуси, которые пытались нелегально провезти в грузовиках более 1000 пачек сигарет. Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы.
 

"Во время осмотра автомобилей, которые намеревались транзитом пересечь территорию Украины в одну из стран ЕС, пограничники отдела Овруч совместно с таможенниками обнаружили скрытые табачные изделия белорусского производства", - говорится в сообщении.


Водитель первого грузовика пытался перевезти пакеты с сигаретами, скрыв между топливными баками на раме тягача. Другой - упаковал сигареты в переоборудованную емкость тягача.
 

"Очевидно, для отвлечения пограничников, по несколько блоков сигарет они положили в кабины своих автомобилей. В общем пограничники из тайников транспортных средств изъяли 1190 пачек сигарет", - рассказывают пограничники.


Грузовики и табачные изделия изъяли сотрудники таможни. Сумма оценки имущества устанавливается.

"Иностранцы, согласно действующему законодательству Украины, привлечены к ответственности", - информирует ГПСУ.





Фото: ГПСУ
Тэги: граница, Житомирская область, сигареты, контрабанда
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