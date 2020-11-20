Спрятали в днищах грузовиков: белорусы пытались провезти в Житомирскую область крупную партию сигарет. ВИДЕО

«Сначала при осмотре автомобиля "DAF", который прибыл в пункт пропуска "Выступовичи" с грузом фанеры, пограничники в полу прицепа грузовика обнаружили почти 10 тыс. пачек сигарет белорусского производства марок "Фест" и "Credo"», - говорится сообщении.
Впоследствии, в этом же пункте пропуска, обнаружили еще один грузовик, водитель которого пытался незаконно провезти сигареты в Украину.
«Осматривая грузовой автомобиль "Renault", перевозивший ламинированную ДСП плиту, пограничники обнаружили более 12 тыс. пачек табачных изделий, аналогичных марок, скрытых в днище прицепа», - добавляют пограничники.
Ввезти сигареты в Украине, находясь за рулем транспортных средств, пытались граждане Беларуси. Табачные изделия и прицепы грузовиков изъяты. Сумма оценки имущества устанавливается.