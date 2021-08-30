В фуре из Беларуси житомирские пограничники нашли тайник с контрабандными сигаретами. ФОТО

29 августа на севере области в пункт пропуска "Выступовичи" приехал грузовика Renault белорусской регистрации. При осмотре пограничники обнаружили в полуприцепе крупную партию контрабандных сигарет. Об этом сообщает Госпогранслужба
.
"Заблаговременно информацию по перевозке контрабанды через границу получили оперативные сотрудники Госпогранслужбы. Поэтому, когда в пункт пропуска "Выступовичи" на въезд в Украину прибыл ожидаемый грузовик "Рено" белорусской регистрации, правоохранители немедленно начали углубленный обзор автомобиля. Во время мероприятий по проверке наряд совместно с оперативниками и представителями ГМС в прицепе автомобиля среди груза досок обнаружили скрытые табачные изделия белорусского производства", - говорится в сообщении.
Всего из грузовика изъяли 98,5 тыс. пачек сигарет производства Беларуси. Также у водителя-контрабандиста изъят грузовик с полуприцепом, с помощью которой он перевозил сигареты, и груз досок, между которыми табачные изделия были спрятаны.
Общая сумма оценки изъятого имущества составляет 2,402 млн гривен.
"На гражданина Беларуси таможенники составили протокол за нарушение ст. 483 Таможенного кодекса Украины решение по которому будет принимать суд. Санкция статьи за данное противоправное деяние предусматривает наложение штрафа в размере 100% стоимости товара"
, - добавляют пограничники.
Фото: ГПСУ