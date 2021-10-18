Контрабанда из России: через границу пытались провезти почти 150 кг красной икры. ФОТО

На севере Житомирской области через пограничный пункт Выступовичи белорус пытался провезти партию контрабандной красной икры. Об этом 18 октября сообщили в Госпогранслужбе
.
"В пункт пропуска Выступовичи для прохождения погранично-таможенного оформления прибыл грузовик марки Mercedes иностранной регистрации под управлением 35-летнего гражданина Республики Беларусь. Во время осмотра автомобиля пограничники отдела "Овруч" совместно с сотрудниками таможни обнаружили почти 142 кг икры рыб лососевых пород"
, - говорится в сообщении.
Отмечается, что водитель без надлежащего таможенного оформления пытался ввезти в Украину икру, разместив ее в прицепе грузовика. Икра была изготовлена в России, на Камчатке.
Общая стоимость красной икры составляет 255 тыс. гривен. Ее изъяли представители Житомирской таможни.
Фото: ГПСУ