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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Октябрь » 18 » 12:23:03

Контрабанда из России: через границу пытались провезти почти 150 кг красной икры. ФОТО

Сегодня, 12:23:03 712 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Контрабанда из России: через границу пытались провезти почти 150 кг красной икры. ФОТО

 На севере Житомирской области через пограничный пункт Выступовичи белорус пытался провезти партию контрабандной красной икры. Об этом 18 октября сообщили в Госпогранслужбе.

"В пункт пропуска Выступовичи для прохождения погранично-таможенного оформления прибыл грузовик марки Mercedes иностранной регистрации под управлением 35-летнего гражданина Республики Беларусь. Во время осмотра автомобиля пограничники отдела "Овруч" совместно с сотрудниками таможни обнаружили почти 142 кг икры рыб лососевых пород", - говорится в сообщении.

Отмечается, что водитель без надлежащего таможенного оформления пытался ввезти в Украину икру, разместив ее в прицепе грузовика. Икра была изготовлена ​​в России, на Камчатке.

Общая стоимость красной икры составляет 255 тыс. гривен. Ее изъяли представители Житомирской таможни.





Фото: ГПСУ
Тэги: граница, икра, контрабанда, Житомирская область
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Комментариев: 3
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 14:01:55, Сегодня [Материал]

интересно съели уже или развозят "поважным" людям....
Igmor
2 Igmor (Igmor)   • 14:51:58, Сегодня [Материал]

Cжечь на хуй агрессорский продукт.
pushistik13
3 Пушистик (pushistik13)   • 15:09:23, Сегодня [Материал]

на костре из конфискованной конопли.
тикток офигеет....
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