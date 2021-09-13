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Авиакатастрофа под Житомиром: самолет упал в 300 метрах от жилых домов

Сегодня, 09:06:33 1138 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Авиакатастрофа под Житомиром: самолет упал в 300 метрах от жилых домов

 В Житомирской области утром 12 сентября в поле разбился легкомоторный самолет. Авиасудно с одним пилотом на борту упало в нескольких сотнях метров от жилых домов.

Жертв и пострадавших в результате аварии нет. Об этом сообщает Житомир инфо.

Происшествие произошло около села Кмитов. Разбился "кукурузник", который опрыскивал поля. По словам очевидцев, самолет вроде бы зацепился за деревья и упал в 200-300 м от домов сельчан.

Известно, что пилот выжил, его доставили в медучреждение.

В пресс-служба ГСЧС в Житомирской области уточнили, что пожара в результате ЧП не было.

"Пожара не было, поэтому наша техника не привлекалась. Насколько нам известно, пилот жив", – рассказали спасатели.

Фото: Житомир инфо
Тэги: авиакатастрофа, Житомирщина, самолет, кукурузник
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Комментариев: 1
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 12:26:17, Сегодня [Материал]

интересный был самолётик....
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