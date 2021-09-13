Авиакатастрофа под Житомиром: самолет упал в 300 метрах от жилых домов

В Житомирской области утром 12 сентября в поле разбился легкомоторный самолет. Авиасудно с одним пилотом на борту упало в нескольких сотнях метров от жилых домов.
Жертв и пострадавших в результате аварии нет. Об этом сообщает Житомир инфо
.
Происшествие произошло около села Кмитов. Разбился "кукурузник", который опрыскивал поля. По словам очевидцев, самолет вроде бы зацепился за деревья и упал в 200-300 м от домов сельчан.
Известно, что пилот выжил, его доставили в медучреждение.
В пресс-служба ГСЧС в Житомирской области уточнили, что пожара в результате ЧП не было.
"Пожара не было, поэтому наша техника не привлекалась. Насколько нам известно, пилот жив"
, – рассказали спасатели.
Фото: Житомир инфо