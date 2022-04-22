На Запорожье упал самолет Ан-26. Он совершал технический рейс: есть погибший и раненые. ВИДЕО

Утром в пятницу, 22 апреля, в Запорожской области упал самолет Ан-26. Воздушное судно выполняло технический рейс и, по предварительным данным, потерпело крушение из-за того, что зацепилось за электроопору. Об этом сообщила пресс-служба Запорожской областной военной администрации. Вследствие аварии погиб один человек, еще двое пострадали.

Известно также, что самолет упал около 09:00 в районе поселка Михайловка Запорожского района.

"По предварительной и пока не подтвержденной информации, самолет задел электросопротивление, в результате чего загорелся двигатель. На месте происшествия работает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям и соответствующие органы", – сообщили в ОВА.

Все детали трагедии. Видео



Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский во время всеукраинского телемарафона рассказал, что упавший самолет не имел отношения к Вооруженным силам Украины.

"Это очередное преступление РФ, сбивающей мирные самолеты. Авиакомпания, которая совершала технический вылет, отношения к ВСУ не имеет", – сказал он.

В то ж время "Сегодня", ссылаясь на источники в правоохранительных органах, сообщает, что, по предварительным данным, причиной падения Ан-26 не была атака врага.

"Была ли это техническая неисправность – уточняется. Как и число пострадавших", – говорится в сообщении.



Спикер ЗОВА Иван Арефьев уточнил, что по предварительным данным, самолет потерпел крушение из-за того, что зацепился за электроопору.

Ан-26 – военно-транспортный самолет

Ан-26 — воздушное судно отечественного производства. Его разработка и сборка осуществлялись в г. Киев в ОКБ им. О. Антонова. Это пассажирский и военно-транспортный самолет. Его проект был разработан не только для выполнения боевых заданий, но и для эксплуатации в гражданских авиалиниях.



Военный самолет Ан-26 выполнен по схеме высокоплана. Такая конструктивная особенность имеет несколько преимуществ. К ним относят следующее:

Низкий показатель аэродинамического сопротивления. Он на 10-15% меньше, чем у низкоплана.

Уменьшенное расстояние между конструкцией фюзеляжа и поверхностью земли. Это позволяет свободно проводить загрузку и выгрузку необходимого вооружения.

Хороший обзор из кабины пилотов.

Низкий процент вероятности попадания в двигатели посторонних предметов, что может послужить причиной их поломки.



Выбор такой схемы конструкции позволил обеспечить уменьшение эксплуатационных расходов. Благодаря этому Ан-26 получил отличные летные характеристики. Он устойчив и легок в управлении. Безопасность полетов обеспечивают усовершенствованные навигационные системы.



Самолет можно эксплуатировать на неподготовленных грунтах. Его разбег при взлете незначительный, что дает возможность ему садиться и взлетать на аэродромах с ограниченной длиной ВПП. Самолет используют для десантирования военных и вооружения.

Как сообщалось, Вооруженные силы Украины 21 апреля двумя выстрелами уничтожили два вертолета российских оккупантов. А под Изюмом на Харьковщине был ликвидирован вражеский самолет Су-35.