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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Октябрь » 7 » 10:28:44

Авиакатастрофа Ан-26: погибших курсантов из Житомирской области посмертно наградили медалью

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Авиакатастрофа Ан-26: погибших курсантов из Житомирской области посмертно наградили медалью

 Президент Украины наградил 27 военных-курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба - медалью «За военную службу Украине», 26 из них - посмертно.

Соответствующий Указ № 421/2020 Глава государства подписал 6 октября.

Напомним, что на борту самолета Ан-26, потерпевшего катастрофу 25 сентября 2020 года, было 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. На месте трагедии погибли 25 человек, курсант Виталий Ольховый скончался в больнице от полученных ран. Еще один курсант - Вячеслав Золочевский, выжил и был госпитализирован.

Двое погибших курсантов из Житомирской области - Богдан Матвийчук из г. Новоград-Волынский и Дмитрий Студинский - житель пгт Озерное Житомирского района.

Вчера в пгт Озерное прибыл самолет с телами погибших.

Дмитрия Студинского похоронят в родном селе Скоромохи сегодня, 7 октября. Церемония прощания с ним состоится в 11:00 (в сельской церкви), в 11:45 - на сельском кладбище.



Погибшего Богдана Матвийчука живым коридором вечером, 6 октября, встретили в Новограде-Волынском. Церемония прощания с ним состоится сегодня, 7 октября, с 11:30 до 14: 00 в Доме офицеров (г. Новоград-Волынский, ул. Леваневского, 25). Этот день в Новограде-Волынском объявлен Днем траура.

Тэги: Чугуев, авиакатастрофа, курсанты, ВСУ, АН-26
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